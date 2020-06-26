Глеб Панфилов получил приз "За выдающийся вклад в киноискусство"

В четверг начал свою работу 14-й Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало". Его виртуальное открытие показало, что и в онлайн-формате есть место талантливому творчеству.

Виртуальная церемония открытия длилась час. И ее организаторы грамотно распорядились каждой минутой. Была и радость узнавания, и встречи - более ста человек собрались на открытие в Zoom. Все соскучились за время, проведенное в самоизоляции, по фестивальному общению. Напомним, что "Зеркало" - первый крупный кинофестиваль, который в этом году осваивает цифровой формат проведения, он проходит с 25 по 30 июня на платформе интернет-кинотеатра tvzavr.

Самым главным событием виртуального открытия, конечно же, стало вручение приза "За выдающийся вклад в киноискусство" режиссеру Глебу Панфилову. Вручал ему приз другой классик кинематографа Сергей Бодров. При этом Бодров - президент фестиваля "Зеркало" - находился в Лос-Анджелесе, а Глеб Панфилов - в Москве. Что-то пошло не так - с трансляциями такое бывает, и Панфилов не смог подключиться и выйти в эфир. Однако отрывки из фильмов режиссера, показанные на экране (а трансляция велась еще на нескольких платформах на всю страну и даже на весь мир), все сказали за него. К тому же Сергей Бодров произнес все важные слова о творчестве Панфилова.

Церемония запомнится и аутентичным местом проведения. Небольшая творческая бригада организаторов выехала в Ивановскую область, в город Юрьевец, и на старой пивоварне, больше похожей на невиданный замок, организовала студию. Вели церемонию Ксения Раппопорт и Алексей Агранович. Молодой музыкант Филипп Чельцов играл вживую и сопровождал прекрасными мелодиями все происходящее. Места за окном студии поражали своей красотой. К тому же на открытии показали видео-эссе про фестиваль и Ивановскую область, сделанное лауреатом прошлого года Александром Золотухиным при участии Александра Сокурова.

Это первый "рекламный ролик", в создании которого принимал участие мэтр - на эту тему пошутили ведущие церемонии. Можно добавить, что, если бы все так снимали, у нас была бы другая реклама. Ивановская область была представлена в ролике как волшебный мир, который существует в одном из уголков нашей страны. Тем, кто там не был, при просмотре хотелось отбросить все дела и поехать туда в первую очередь. Тем, кто был, как автор этих строк, удалось посмотреть на ландшафты, людей, здания и достопримечательности другими глазами.

В эфир онлайн выходили кинематографисты со всех концов света - из Германии, Италии, других стран. Подарком для всех зрителей церемонии открытия стал фрагмент из нового анимационного фильма Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких". Картина на прошлой неделе получила Приз жюри на престижном кинофестивале в Анси, о чем писала "РГ". Андрей Хржановский, который виртуально присутствовал на церемонии, рассказал захватывающую историю о том, как Дмитрий Шостакович дал ему разрешение на экранизацию его оперы "Нос". От экрана было невозможно оторваться.

Фестиваль продолжается. В онлайн-формате произойдет еще много интересного. Что именно - можно прочитать в "РГ". Будем надеяться, что церемония закрытия, которую проведут артисты Юрий Колокольников и Ольга Бодрова, будет не менее талантливо сделана. К тому же на ней вручат не один приз, а несколько.