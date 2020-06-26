Голикова поручила разработать механизм закупки лекарств детям с редкими заболеваниями

Минздрав должен в кратчайшие сроки разработать механизм финансирования обеспечения лекарствами детей с орфанными заболеваниями, средства на это будут целевым образом направлены за счет увеличенной ставки подоходного налога для физлиц. Об этом сообщила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на коллегии Минздрава.

"В своем обращении 23 июня президент предложил увеличить ставку на доходы физлиц и направить эти средства на лечение детей с редкими заболеваниями. Это важное решение, которое позволит направить на лекарственное обеспечение детей 60 млрд рублей - это хороший ресурс", - отметила Голикова.

Речь идет о крайне дорогостоящем лечении жизнеугрожающих заболеваний. Например, годовой курс лечения спинальной мышечной атрофии одного ребенка инновационным препаратом превышает 50 миллионов рублей.

Ранее Татьяна Голикова предлагала создать специальный фонд, предназначенный для финансирования лекарственной терапии у таких пациентов. Пополнять его предполагалось из трех источников: регионального и федерального бюджетов, а также за счет благотворителей. Однако оставался открытым вопрос о том, как регулировать поступление средств в такой фонд и контролировать его расходы.

Теперь для обеспечения детей лекарствами найден еще один источник - дополнительные поступления за счет увеличения налогообложения доходов людей, зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год. Предстоит определить, как вычленять эти финансы из общей массы поступающих налогов и каким образом организовать закупки лекарств.