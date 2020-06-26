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26.06.2020 13:16
Рубрика: Власть

Голикова поручила разработать механизм закупки лекарств детям с редкими заболеваниями

Текст: Ирина Невинная

Минздрав должен в кратчайшие сроки разработать механизм финансирования обеспечения лекарствами детей с орфанными заболеваниями, средства на это будут целевым образом направлены за счет увеличенной ставки подоходного налога для физлиц. Об этом сообщила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на коллегии Минздрава.

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"В своем обращении 23 июня президент предложил увеличить ставку на доходы физлиц и направить эти средства на лечение детей с редкими заболеваниями. Это важное решение, которое позволит направить на лекарственное обеспечение детей 60 млрд рублей - это хороший ресурс", - отметила Голикова.

Речь идет о крайне дорогостоящем лечении жизнеугрожающих заболеваний. Например, годовой курс лечения спинальной мышечной атрофии одного ребенка инновационным препаратом превышает 50 миллионов рублей.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Ранее Татьяна Голикова предлагала создать специальный фонд, предназначенный для финансирования лекарственной терапии у таких пациентов. Пополнять его предполагалось из трех источников: регионального и федерального бюджетов, а также за счет благотворителей. Однако оставался открытым вопрос о том, как регулировать поступление средств в такой фонд и контролировать его расходы.

Теперь для обеспечения детей лекарствами найден еще один источник - дополнительные поступления за счет увеличения налогообложения доходов людей, зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год. Предстоит определить, как вычленять эти финансы из общей массы поступающих налогов и каким образом организовать закупки лекарств.

Власть Работа власти Госуправление Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Реформа здравоохранения НДФЛ и налоговые декларации

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