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26.06.2020 10:58
Рубрика: Власть

Голикова призвала медиков сделать "все возможное и невозможное"

Текст: Ирина Невинная

Количество новых случаев инфицирования составило 6800 человек, и есть надежда, что тенденция к снижению распространения коронавирусной инфекции сохранится. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на коллегии Минздрава России.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Сейчас крайне важно обратить внимание на показатели смертности от COVID-19, сделать "все возможное и невозможное" для ее снижения.

"Мы в основном движемся к ослаблению ограничений. Сегодня количество новых случаев снова ниже 7 тысяч, а именно 6800. Надеемся, что такая тенденция сохранится, - подчеркнула Татьяна Голикова. - Но надо работать, обратить внимание на показатели смертности. Все регионы прилагают усилия по спасению жизни больных коронавирусной инфекцией. Но у нас все еще сохраняется большое количество смертельных случаев. Важно тянуть каждого пациента, применять все возможные и невозможные меры, методики, чтобы спасти человеческую жизнь".

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Пандемия коронавируса COVID-19

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