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26.06.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Исследование: Россияне на отдыхе предпочтут остановиться в частном секторе

Текст: Евгений Гайва
Большинство россиян, планирующих поехать в отпуск этим летом, намерены остановиться в частном доме или в съемной квартире, выяснили аналитики "Яндекс.Путешествий", опросив около 5 тысяч человек.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Согласно данным исследования, с которыми ознакомилась "РГ", снять жилье в частном доме предпочтут 31% из тех, кто намерен поехать в отпуск, а остановиться в съемной квартире - 15%. Таким образом, 46% желающих поехать в отпуск этим летом, хотели бы жить на отдыхе в частном секторе. Остановиться в отеле или в санатории предпочтут 42%, а еще 12% - в палатке.

Фото: РИА Новости
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О том, что на рынке усилится теневой сектор, ранее предупреждала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, владельцы частных домов и квартир, которые сдают жилье отдыхающим, не платят налоги и не выполняют рекомендации Роспотребнадзора. При этом стоимость размещения здесь ниже, поэтому часть туристов идет в частный сектор.

Пока россияне рассматривают летние поездки на отдых по России, так как зарубежные направления закрыты. При этом, уехать на две недели планируют 44% собирающихся в отпуск, также отметили в "Яндекс. Путешествия". Поездку на неделю планируют 32%, на три недели и больше - 14%, а всего на несколько дней - 10%.

Больше всего россияне летом любят пляжный отдых. Такой вариант ответа выбрали 55% планирующих отпуск. Отдохнуть на природе желают 31%, а посещая памятники истории и культуры - 14%.

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