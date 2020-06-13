Майя Ломидзе: С 15-20 июня можно будет планировать летний отдых

На сайте "Российской газеты" открылся новый сюжет "Отпуск 2020. Выбор есть!". Здесь мы рассказываем обо всем, что поможет выбрать нашим читателям, как и где провести свой отпуск, когда, наконец, отменят все эти ограничения. Экспертом этого сюжета "РГ" попросила стать исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе. Она любезно согласилась. И сегодня мы публикуем завершающую часть видео-интервью с ней, в котором учли вопросы, чаще всего задаваемые нашими читателями. Первые части были посвящены работе пляжей и выбора разных направлений отдыха.

Первые шаги к отпуску

Майя, в этом году многие из-за пандемии не смогут поехать отдыхать за границу. Но у нас в стране есть немало отличных мест. На любой вкус и кошелек. Что посоветуете людям со средним достатком?

Майя Ломидзе: На первом этапе, прежде всего, я посоветую собирать информацию о том, какие регионы открыты. Потому что за первые дни только начавшегося лета уже есть прецеденты, когда люди отправились в соседний регион, и уже на месте выяснялось, что он закрыт для иногородних.

И отпускника туда либо не пускают, либо надо было пройти двухнедельный карантин. И чтобы в условиях поствирусного туризма отпуск не был омрачен, шаг № 1 - это понять, какие регионы у нас открыты, и на каких условиях они принимают гостей. Это ключевая история и очень важная.

А где лучше искать такую информацию? На официальных сайтах регионов?

Майя Ломидзе: С ней можно ознакомиться, в том числе и на сайте Ассоциации туроператоров России. Мы мониторим ситуацию каждую неделю. И пишем о тех регионах, которые открываются в ближайшее время или уже принимают отдыхающих.

После того, как эта информация получена, можно уже определяться, выбирать и смотреть, что работает в уже открытом регионе. Это шаг № 2. Потому что далеко не все гостиницы открываются сразу. В полноценном объеме летний сезон внутри страны раскачается, скорее всего, во второй половине июня. Пока большинство регионов недостаточно готовы для приема туристов.

Точно можно поехать в санатории Краснодарского края, Ставропольского края и Алтайского, например, в Белокуриху. Есть еще несколько регионов Приволжского и Центрального федеральных округов. Можно отправиться в Санкт-Петербург. Там далеко не все гостиницы закрыты. И Питер - город без обсервации.

Получается, выбор не так уж и велик.

Майя Ломидзе: Скоро все изменится. С 15-20 июня уже большинство регионов откроют, и можно будет начать планировать какой-то более комфортный продолжительный отдых.

Пик сезона - еще не скоро

Что еще в этой ситуации надо учитывать нашим туристам?

Майя Ломидзе: В большинстве случаев информация об открытии регионов не анонсируется. Нет сообщений типа "с 21 июня или с 20 июля открывается Самарская область". Или Ульяновская.

Надо как-то самому мониторить информационные источники. Или уже совсем ближе к отъезду выяснять, что через три дня откроется. Это создает сложности при планировании отдыха.

Когда ты точно знаешь, что такие-то регионы откроются через две недели, есть время, чтобы выбрать, посмотреть, что там будет работать. Спланировать, пускай и с очень большими ограничениями, отдых. Пока приходится спонтанно действовать.

То есть пик сезона еще не скоро наступит?

Майя Ломидзе: Думаю, он наступит только в июле. Ожидается, что в Краснодарском крае карантин закончится 21 июня.

Но надо понять, когда открывается Крым, Калининград (уже после интервью стало известно, что можно будет бронировать отдых в Крыму с 1 июля, а в Калининграде отменили платную обсервацию - прим. ред.). И Приморье. Это тоже еще один наш морской регион, который важен для регионов Дальнего Востока и Сибирского федерального округа.

Надо еще, чтобы работали отели, а людям не пришлось бы сидеть все время на их территории и никуда не выходить.

И какие варианты уже предлагают наши туроператоры на июль?

Майя Ломидзе: В данный момент ничего нет. Потому что, как я уже сказала, мы пока не понимаем, что будет открыто.

В системе бронирования есть и Краснодарский край, и тот же Крым, и Алтайский край. Но везде пока существует оговорка, что расписание может быть изменено и тур перенесен. Пока это только намерения. Даже деньги особо не принимают.

Я бы на месте туристов на даты после 1 июля пока с осторожностью бронировала, потому что непонятно, как всё будет. На мой взгляд, это одна из самых больших сложностей нынешнего сезона.

Майя, в другие страны так много людей, как раньше, точно теперь не поедет. Насколько готов внутренний туризм удовлетворить эти перенаправленные потоки и повышенный спрос?

Майя Ломидзе: Думаю, никакого особого перенаправления не будет. Потому что и внутренний спрос у нас сильно ограничен. Мы же в данном случае говорим не про планы туристов и не про их желание или нежелание куда-то ехать, а про то, что есть требования безопасности Роспотребнадзора, которые ограничивают емкость курортов.

Строго-настрого предписано одноместное размещение. За исключением тех случаев, когда семья приезжает. Есть ограничения по емкости в ресторанах, по нахождению на пляжах. Не все захотят в таких условиях отдыхать. Пока желающих не так много.

Так что наши курорты выдержат. Это не главный вопрос сезона. Повторюсь, еще не все открылось. Лето началось, но сезон еще не начался.

Насколько оперативно турбизнес реагирует на те изменения, которые происходят в регионах?

Майя Ломидзе: У бизнеса было практически три месяца полного простоя, при котором надо было как-то сохранять штат, продолжать людям платить зарплату. И учитывать налоги, потому что, по сути, их отмены так и не произошло.

Поэтому, конечно, бизнес готов. И точно так же наравне с туристами мониторит ситуацию в разных регионах. И когда от туристов идет запрос, мгновенно пытается его удовлетворить. Даже если, условно говоря, раньше у туроператора не было Карелии, то сейчас она появится, потому что это можно хоть как-то продавать.

Дети: дача или санаторий

Пожалуй, самая большая проблема - это дети. Я сама мама и думаю: куда поехать с ребенком? Может, проще арендовать дачу на лето? Либо ехать недалеко - в соседние регионы?

Майя Ломидзе: С детьми, на самом деле, все крайне непросто. Потому что детский туризм начал чувствовать эти ограничения еще до того, как докатилась волна до взрослых туристов. Отмены поездок, связанных с детскими каникулами, начались еще в феврале.

Я бы не стала этим летом рассчитывать на какие-то лагеря. Хотя не раз нас государственные органы заверяли, что оздоровление детей, их отдых - крайне важны для страны. Это очень серьезная социальная история. И какие-то меры будут предприняты. Но точно не до конца июня.

Поэтому давайте пока рассматривать, что в ближайшее время ребенок отдыхает вместе с семьей там, где можно отдыхать и взрослому человеку. Речь только о санаториях.

Что касается дачи, то почему бы и нет? Только тут я, как человек, получающий большое количество информации о разных случаях, выбрала бы такое место, где есть близко медицинский пункт. Как говорится, на всякий случай.

У меня знакомая собиралась этим летом отдать ребенка в "Сириус". Отдых слетел. Есть какие-то еще варианты? Речь идет именно о таком интеллектуальном отдыхе детей.

Майя Ломидзе: Пока нет. Информация о такого рода лагерях, может быть, появится к концу июня. Пока ее нет. На данный момент я не смогу даже какую-то теоретическую альтернативу предложить.

Внимание: если у вас есть вопросы для Майи Ломидзе, присылайте их на korset@rg.ru с пометкой "Отпуск-2020".

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