Постановление правительства Калужской области от 26 июня 2020 года № 503 "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" и на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Калужской области от 26.06.2020 № 16 Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020 № 288, от 14.04.2020 № 306, от 15.04.2020 № 311, от 17.04.2020 № 318, от 24.04.2020 № 340, от 28.04.2020 № 355, от 29.04.2020 № 356, от 30.04.2020 № 360, от 06.05.2020 № 364, от 07.05.2020 № 369, от 08.05.2020 № 373, от 08.05.2020 № 374, от 15.05.2020 № 379, от 19.05.2020 № 388, от 29.05.2020 № 420, от 02.06.2020 № 425, от 02.06.2020 № 433, от 11.06.2020 № 458 от 19.06.2020 № 486, от 23.06.2020 № 492) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова "по 24.00 30 июня 2020 года" заменить словами "по 24.00 31 июля 2020 года".

1.2. Пункт 1 постановления дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"С 27 июня 2020 года перейти ко 2 этапу снятия ограничительных мероприятий, введенных в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19) на территории Калужской области.".

1.3. Абзац второй пункта 5.2 постановления признать утратившим силу.

1.4. Дополнить постановление пунктом 5.3.1 следующего содержания:

"5.3.1. С 27 июня 2020 года ограничения, установленные пунктами 5.2, 5.3 настоящего постановления, не распространяются на организации, осуществляющие образовательную деятельность при оказании услуг по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения, при условии обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения Методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, в отношении реализации программ профессионального обучения водителей транспортных средств в части реализации программы учебной практики, в том числе при условии санитарной обработки салона транспортного средства.".

1.5. Абзац первый пункта 7.4 постановления изложить в следующей редакции:

"7.4. Достигшим возраста 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, с 27 марта по 30 июня 2020 года и далее с 1 июля по 14 июля 2020 года соблюдать режим самоизоляции.".

1.6. Пункт 7.6 постановления признать утратившим силу.

1.7. Дополнить постановление пунктом 8.2.1.1 следующего содержания:

"8.2.1.1. С 27 июня 2020 года ограничения, установленные пунктом 8.2.1 настоящего постановления, не распространяются на организации, индивидуальных предпринимателей, предоставляющие(их) услуги в области спорта в закрытых спортивных объектах, спортивных клубах (кружках, секциях); услуги фитнес-центров.".

1.8. В пункте 8.5 постановления слова "по 24.00 30 июня 2020 года:" заменить словами "по 24.00 31 июля 2020 года:".

1.9. Пункт 8.5.3 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"- с 27 июня 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) продажу непродовольственных товаров в объектах розничной торговли площадью торгового зала до 800 кв. м с отдельным входом, отдельным наружным (уличным) входом в объект торговли, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей в торговом зале объекта торговли исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, а также иные формы торговли, включая уличные.".

1.10. Пункт 8.5.3.1 постановления изложить в следующей редакции:

"8.5.3.1. Ограничения, установленные пунктами 8.2.1, 8.5.1, 8.5.2 настоящего постановления, не распространяются на организации, индивидуальных предпринимателей, указанные(ых) в пунктах 8.2.1.1, 8.5.3 настоящего постановления, исходя из осуществляемых видов экономической деятельности, при выполнении ими писем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 11.04.2020 № 02/6673-2020-32, от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24, от 21.04.2020 № 02/7495-2020-32, от 21.04.2020 № 02/7515-2020-24, от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24, а также Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0192-20. "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020, и при условии соблюдения гражданами - потребителями товаров (работ, услуг) предоставляемых (оказываемых) организациями, индивидуальными предпринимателями, пункта 7.10 настоящего постановления.".

1.11. Пункт 16 постановления после слов "от 19.05.2020 № 02/9795-2020-24" дополнить словами ", Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0192-20. "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых подпунктом 2.1 установлены иные сроки.

2.1. Подпункт 1.3 настоящего постановления вступает в силу с 27 июня 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области В.В.Шапша







