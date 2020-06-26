"Ливерпуль" впервые за 30 лет выиграл чемпионат Англии

В английской Премьер-лиге досрочно определился чемпион. Им стал "Ливерпуль", который за семь туров до конца сезона стал недосягаемым для конкурентов.

Еще в конце прошлого года было понятно, что команде Юргена Клоппа вряд ли кто-то сможет помешать завоевать долгожданный трофей. К 28-му туру АПЛ "красные" набрали 82 очка из 84 возможных! Фантастический показатель. Вряд ли в ближайшем будущем кто-то сможет повторить это достижение.

Официально "Ливерпуль" стал чемпионом после вчерашнего поражения "Манчестер Сити" в матче 31-го тура в Лондоне против "Челси". Хозяева победили 2:1 благодаря голам Кристиана Пулишича и Виллиана. У гостей отличился Кевин Де Брюйне. Таким образом, за семь встреч до конца первенства "Ливерпуль" опережает "Манчестер Сити" на 23 очка.

Добавим, что "красные" завоевали титул впервые за 30 лет. "Красные" в 19-й раз в истории стали чемпионами Англии.