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Рубрика: Спорт

"Ливерпуль" впервые за 30 лет выиграл чемпионат Англии

Текст: Артур Нанян
В английской Премьер-лиге досрочно определился чемпион. Им стал "Ливерпуль", который за семь туров до конца сезона стал недосягаемым для конкурентов.
Фото: Михаил Киреев / РИА Новости Фото: Михаил Киреев / РИА Новости
Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Еще в конце прошлого года было понятно, что команде Юргена Клоппа вряд ли кто-то сможет помешать завоевать долгожданный трофей. К 28-му туру АПЛ "красные" набрали 82 очка из 84 возможных! Фантастический показатель. Вряд ли в ближайшем будущем кто-то сможет повторить это достижение.

Фото: Michel Spingler/AP
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Официально "Ливерпуль" стал чемпионом после вчерашнего поражения "Манчестер Сити" в матче 31-го тура в Лондоне против "Челси". Хозяева победили 2:1 благодаря голам Кристиана Пулишича и Виллиана. У гостей отличился Кевин Де Брюйне. Таким образом, за семь встреч до конца первенства "Ливерпуль" опережает "Манчестер Сити" на 23 очка.

Добавим, что "красные" завоевали титул впервые за 30 лет. "Красные" в 19-й раз в истории стали чемпионами Англии.

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