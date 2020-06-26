Львы чуть не съели туристок, которые забыли заблокировать двери авто

Многочисленные киноленты и анимационные саги о мудрых и благородных обитателях джунглей - слонах, тиграх и гигантских удавах - задали европейцам неверные стандарты безопасности в общении с этими животными в реальной жизни. Слишком часто привыкшие к городской жизни люди становятся жертвами диких зверей, когда полагают, что те поведут себя, как в истории про Маугли или кунфу-панду.

Героини этого ролика, туристки-американки, наверное, ожидали, что встреченная ими на сафари стая львов поведет себя, как диснеевском мультфильме - споет что-то из официального саундтрека, заведет разговор о погоде или хотя бы укажет дорогу, но те повели себя по-зверски, как им и полагалось. С интересом, облизываясь, осмотрели потенциальную еду, запертую в большую консервную банку на колесах, и, убедившись, что поблизости нет охотников с ружьями, попытались эту банку открыть.

Вот тут-то туристки и выяснили различия между кино и реальной жизнью. Звери, оказывается, не так глупы. И к людям они относятся как к вкусной и полезной еде. А двери машины во время сафари, нужно блокировать. Обязательно.

К счастью, все окончились без жертв: одна из девушек успела захлопнуть дверь (но все равно ее не заблокировала!), и путешествие продолжилось до следующей голодной и любознательной стаи...