В мире
26.06.2020 14:58
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко подтвердил встречу с Путиным подо Ржевом

Очередную встречу лидеров Союзного государства 30 июня во Ржеве не исключает министр иностранных дел Владимир Макей. Отвечая в пятницу на вопрос журналистов, глава МИД Беларуси дал понять, что Александр Лукашенко, скорее всего, примет приглашение своего коллеги Владимира Путина принять участие в церемонии открытия памятника погибшим советским воинам в Тверской области РФ.

Макей пояснил, что президент России пригласил президента Беларуси во время нахождения в Москве на Параде принять участие в церемонии открытия памятника погибшим советским воинам во Ржеве. "Обсуждается программа возможного пребывания президента Беларуси. Думаю, скорее всего, приглашение будет принято, и президент будет участвовать", - уточнил Макей.

Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ
В обращение вышла почтовая марка, посвященная Ржевскому мемориалу

Конечно, подчеркнул он, встреча во Ржеве - "хороший повод для руководителей обоих государств пообщаться и обсудить, в том числе, и назревшие вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия".

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, прорабатывается возможность участия президента Беларуси в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом. На вопрос журналистов, поступило ли приглашение Лукашенко посетить мемориал под Ржевом, Песков сказал: "Да, такая возможность прорабатывается".

"Безусловно, у них будет возможность отдельно пообщаться", - добавил Песков​​​.

Позже Александр Лукашенко подтвердил, что планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом 30 июня и в рамках этого визита провести переговоры с Владимиром Путиным.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»