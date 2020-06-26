Лукашенко подтвердил встречу с Путиным подо Ржевом

Макей пояснил, что президент России пригласил президента Беларуси во время нахождения в Москве на Параде принять участие в церемонии открытия памятника погибшим советским воинам во Ржеве. "Обсуждается программа возможного пребывания президента Беларуси. Думаю, скорее всего, приглашение будет принято, и президент будет участвовать", - уточнил Макей.

Конечно, подчеркнул он, встреча во Ржеве - "хороший повод для руководителей обоих государств пообщаться и обсудить, в том числе, и назревшие вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия".

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, прорабатывается возможность участия президента Беларуси в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом. На вопрос журналистов, поступило ли приглашение Лукашенко посетить мемориал под Ржевом, Песков сказал: "Да, такая возможность прорабатывается".

"Безусловно, у них будет возможность отдельно пообщаться", - добавил Песков​​​.

Позже Александр Лукашенко подтвердил, что планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом 30 июня и в рамках этого визита провести переговоры с Владимиром Путиным.