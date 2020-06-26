Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
26.06.2020,  
12:44
Текст:  Александр Степанов

На форуме "Армия-2020" представят более 25 тысяч образцов вооружений

На международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который пройдет с 23 по 29 августа, более 1 тысячи компаний представят свыше 25 тысячи образцов вооружений и техники. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, предприятия оборонной промышленности из России покажут свои новейшие разработки не только в статической экспозиции, но и продемонстрируют их в динамике. Для этих целей Минобороны выделяет порядка 690 единиц современного вооружения.
УМЗ-Г. Фото: Илья Максимов/РГ УМЗ-Г. Фото: Илья Максимов/РГ
УМЗ-Г. Фото: Илья Максимов/РГ

Шойгу рассказал, что в 2020 году форум пройдет в новом формате. Впервые одновременно с форумом стартуют Армейские международные игры, а на полигоне в Алабино начнутся состязания по танковому биатлону.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Кто больше: "Армату" сравнили с другими современными танками

Гости форума смогут обсудить в рамках научно-деловой программы вопросы обеспечения обороны и безопасности государства, развития производственного и научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса РФ.

На форум "Армия-2020" приглашены главы министерств обороны 133 стран и официальные делегации разных государств. Все участники и гости мероприятия смогут посетить Главный храм Вооруженных сил, музейный комплекс "Дорога памяти" и музей под открытым небом "Поле Победы".

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
выставки
Фото: U.S.Marine Corps/Wikimedia.org
Истребителям F-35 запретили летать в грозу 12:16
Военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа 18.06.2020
Новый боевой модуль для бронетехники покажут на "Армии-2020" 07.05.2020