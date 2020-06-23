Более 100 иностранных журналистов посетили Главный храм ВС РФ

Отмечается, что представителей прессы ознакомили с элементами художественно-архитектурного убранства храма. Журналисты смогли увидеть центральную апсиду, посвященную Воскресению Христову. Она выполнена впервые в истории в виде металлического рельефа, с иконами и иконостасом, созданными из меди с эмалями, как это делалось на походных воинских иконах.

Также зарубежные журналисты увидели образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма. Это самое большое выполненное в мозаике изображение лика Христа. Кроме того, гостям показали залы и галереи уникального музейного комплекса "Дорога Памяти", где размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров. Посетили зарубежные журналисты и музей под открытым небом "Поле Победы", а также мемориал "Матерям победителей".

"Мы гордимся победой советского народа. Мы изучаем это в истории и чтим память", - сказал нашим военным корреспондент латиноамериканского информационного агентства "Пренса Латина" кубинец Антонио Рондон.

Журналисты китайского телеканала CCTV в свою очередь впечатлились величием храма. По словам корреспондента Чжу Цзин, храм привлекателен не только как религиозное сооружение, но и как архитектурный объект.

Напомним, 22 июня Главный храм ВС РФ посетил президент России Владимир Путин. Освятили же храм 14 июня.