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23.06.2020 16:14
Рубрика: Власть

Более 100 иностранных журналистов посетили Главный храм ВС РФ

Текст: Иван Петров
Главный храм Вооруженных сил России, расположенный в подмосковном парке "Патриот", во вторник посетили иностранные журналисты. "Более ста корреспондентов и представителей съемочных групп из стран СНГ, Европы, Азии и США впервые посетили храм, возведенный в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - рассказали в военном ведомстве.

Отмечается, что представителей прессы ознакомили с элементами художественно-архитектурного убранства храма. Журналисты смогли увидеть центральную апсиду, посвященную Воскресению Христову. Она выполнена впервые в истории в виде металлического рельефа, с иконами и иконостасом, созданными из меди с эмалями, как это делалось на походных воинских иконах.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
В главном храме Вооруженных сил России установили уникальную сигнализацию

Также зарубежные журналисты увидели образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма. Это самое большое выполненное в мозаике изображение лика Христа. Кроме того, гостям показали залы и галереи уникального музейного комплекса "Дорога Памяти", где размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров. Посетили зарубежные журналисты и музей под открытым небом "Поле Победы", а также мемориал "Матерям победителей".

"Мы гордимся победой советского народа. Мы изучаем это в истории и чтим память", - сказал нашим военным корреспондент латиноамериканского информационного агентства "Пренса Латина" кубинец Антонио Рондон.

Журналисты китайского телеканала CCTV в свою очередь впечатлились величием храма. По словам корреспондента Чжу Цзин, храм привлекателен не только как религиозное сооружение, но и как архитектурный объект.

Напомним, 22 июня Главный храм ВС РФ посетил президент России Владимир Путин. Освятили же храм 14 июня.

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