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03.04.2020 15:50
Рубрика: Общество

В проекте "Дорога памяти" приняли участие более 40 тысяч военных

Текст: Юрий Гаврилов
В рамках уникального проекта Министерства обороны Российской Федерации "Дорога памяти" более 40 тысяч военнослужащих, гражданского персонала Воздушно-десантных войск и членов их семей разместили в мультимедийной галерее архивные документы своих родных - участников Великой Отечественной войны". Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Для оцифровки десантники передали фотографии и письма с фронта, биографические данные солдат и офицеров Великой Отечественной, перечни их наград.

Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ
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Саму галерею вместе с главным храмом Вооруженных сил России сейчас достраивают в подмосковном парке "Патриот". Открытие уникального историко-мемориального комплекса приурочат к празднованию 75-летия Победы. Для "Дороги памяти", длина которой составит 1418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны, уже собрали данные более чем о 27 млн участников войны и свыше 7 миллионов фотографий фронтовиков.

Храм и галерею создают на добровольные пожертвования, их сумма уже превышает 3 миллиарда рублей. Средства поступают на банковские счета благотворительного фонда "Воскресение". По словам его руководителя Александра Каньшина, деньги на эту стройку внесли президент РФ Владимир Путин, члены правительства, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, российских и международных общественных организаций, видные деятели науки, культуры и искусства. И, конечно же, тысячи рядовых граждан страны, которым дорога память о фронтовиках, спасших мир от фашистской чумы. Список жертвователей, по словам Каньшина, есть на сайте фонда "Воскресение", их имена внесут в специальную книгу, которая будет вечно храниться в Храме Победы.

Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что галерея "Дорога памяти" должна увековечить подвиг 33 миллионов участников войны. "Рассказать о них - значит обессмертить их имена, сохранить историю своей семьи, нашей многонациональной Родины", - считает министр. Кроме того, на галерее поместят землю с воинских захоронений в России и за рубежом.

Фото: РИА Новости
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По словам Шойгу, мемориальный комплекс даст людям, чьи родные пропали без вести, и тем, кто не знает место погребения погибших на войне, возможность помянуть их, возложить цветы, зажечь свечи. Такую возможность предоставят и родственникам участников иных боев и сражений, в том числе в Афганистане, Корее, Вьетнаме, Анголе и других.

9 мая эта важная акция не прекратится. Сбор данных о воевавших продолжится, с тем, чтобы на "Дороге памяти" не осталось белых пятен. Филиал Центрального музея Вооруженных сил в парке "Патриот", по мнению Шойгу, должен стать центром духовного и военно-патриотического воспитания не только военнослужащих, но и всех граждан России.

Общество История Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны 75-летие Победы Вторая мировая война

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