Неизвестный проект АЗЛК: опытный автомобиль "Нива-Москвич"

В Сети распространили архивные снимки "Москвича-2121-40". Опытная модель являлась попыткой московского автозавода запустить свой полноприводный автомобиль повышенной проходимости.

В 1978 году на АЗЛК был создан оперативный штаб по разработке собственной версии "Нивы". В команду вошли некоторые конструкторы Автомобильного завода Ленинского Комсомола и Волжского автозавода.

В результате совместной работы инженеры создали "Москвич-2121-40". Снаружи машина позаимствовала фары, фонари и решётку радиатора от "Москвича-2140". Главное - внедорожник оснащался 2,0-литровым двигателем УЗАМ-3320. Мощность мотора составляла 100 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 154 Нм при 3200 об/мин.

Модель отличалась высокими динамическими показателями по сравнению с вазовской "Нивой". После испытаний "Москвича" вся техническая документация была передана ВАЗу, а программу по запуску автомобиля и вовсе свернули. Применение уфимского силового агрегата сочли нецелесообразным.

Впоследствии опытный экземпляр, построенный в единственном виде, выкупил один из сотрудников завода. Дальнейшая судьба прототипа неизвестна.

Что касается ВАЗ-2121 ("Нива"), то его серийное производство началось в 1977 году. 5 апреля нынешнего года легендарной модели исполнилось 43 года. К слову, срок выпуска "Нивы" продлен до 2026 года.

"Нива" стала первой полностью оригинальной разработкой ВАЗа. Она получила несущий кузов, постоянный полный привод, независимую переднюю подвеску, передние дисковые тормоза. Благодаря такой конструкции Lada открыла новый сегмент автомобильного рынка.