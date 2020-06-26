Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
26.06.2020 11:00
Рубрика: Российский автопром

Неизвестный проект АЗЛК: опытный автомобиль "Нива-Москвич"

Текст: Валерий Карташов

В Сети распространили архивные снимки "Москвича-2121-40". Опытная модель являлась попыткой московского автозавода запустить свой полноприводный автомобиль повышенной проходимости.

В 1978 году на АЗЛК был создан оперативный штаб по разработке собственной версии "Нивы". В команду вошли некоторые конструкторы Автомобильного завода Ленинского Комсомола и Волжского автозавода.

Фото: www.instagram.com/lada.online
В Сети показали изображения новой Lada Granta

В результате совместной работы инженеры создали "Москвич-2121-40". Снаружи машина позаимствовала фары, фонари и решётку радиатора от "Москвича-2140". Главное - внедорожник оснащался 2,0-литровым двигателем УЗАМ-3320. Мощность мотора составляла 100 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 154 Нм при 3200 об/мин.

Модель отличалась высокими динамическими показателями по сравнению с вазовской "Нивой". После испытаний "Москвича" вся техническая документация была передана ВАЗу, а программу по запуску автомобиля и вовсе свернули. Применение уфимского силового агрегата сочли нецелесообразным.

Впоследствии опытный экземпляр, построенный в единственном виде, выкупил один из сотрудников завода. Дальнейшая судьба прототипа неизвестна.

Фото: www.vk.com/sovietcar
Редкий "Запорожец": уникальный пикап 1993 года выпуска

Что касается ВАЗ-2121 ("Нива"), то его серийное производство началось в 1977 году. 5 апреля нынешнего года легендарной модели исполнилось 43 года. К слову, срок выпуска "Нивы" продлен до 2026 года.

"Нива" стала первой полностью оригинальной разработкой ВАЗа. Она получила несущий кузов, постоянный полный привод, независимую переднюю подвеску, передние дисковые тормоза. Благодаря такой конструкции Lada открыла новый сегмент автомобильного рынка.