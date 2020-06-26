Опубликован список всех настроек кастомизации главного героя Cyberpunk 2077

После презентации нового трейлера игры Cyberpunk 2077 профильные СМИ начали публиковать свои впечатлении и другие детали знакомства с четырехчасовой демкой.
Так, издание Kotaku представило подробный список всех возможностей для кастомизации Ви - главного героя (или героини) проекта.
В редакторе персонажа в начале игры доступны следующие настройки для внешности:
- 6 оттенков кожи;
- 35 причесок;
- 17 типов глаз, ртов, скул и ушей;
- 8 видов макияжа для глаз;
- 5 типов губ и зубов;
- 8 типов бровей;
- 8 кибернетических имплантатов;
- по 11 типов шрамов на лице/теле, тату и пирсинга.
Разработкой игры занимается студия CD Projekt RED, наиболее известная широкой аудитории по трилогии "Ведьмак". Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября текущего года на всех основных актуальных платформах.