Опубликован список всех настроек кастомизации главного героя Cyberpunk 2077

После презентации нового трейлера игры Cyberpunk 2077 профильные СМИ начали публиковать свои впечатлении и другие детали знакомства с четырехчасовой демкой.

Так, издание Kotaku представило подробный список всех возможностей для кастомизации Ви - главного героя (или героини) проекта.

В редакторе персонажа в начале игры доступны следующие настройки для внешности:

- 6 оттенков кожи;

- 35 причесок;

- 17 типов глаз, ртов, скул и ушей;

- 8 видов макияжа для глаз;

- 5 типов губ и зубов;

- 8 типов бровей;

- 8 кибернетических имплантатов;

- по 11 типов шрамов на лице/теле, тату и пирсинга.

Разработкой игры занимается студия CD Projekt RED, наиболее известная широкой аудитории по трилогии "Ведьмак". Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября текущего года на всех основных актуальных платформах.