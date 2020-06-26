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26.06.2020 14:01
Рубрика: Власть

Памфилова заявила о невозможности двойного голосования по Конституции

Текст: Татьяна Замахина
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что двойное голосование по поправкам в Конституцию невозможно, так как на определенном этапе такие попытки в любом случае будут "вычислены". Кроме того, она сообщила о фейках на тему работы избиркомов.

- Были вчера случаи некоторые, которые решили попробовать сделать попытки дважды проголосовать и традиционным образом, и через электронное голосование, - отметила глава ЦИК в эфире телеканала "Россия 24". - Потом об этом некоторые гордо заявили в целях попиариться. Но на самом деле, даже если бы они не заявили, им все равно бы не удалось это сделать.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
ЦИК: В дистанционном голосовании приняли участие уже 700 тысяч человек

Как объяснила Элла Памфилова, "на последнем этапе, когда начинаются всякие детали, их бы все равно вычислили".

- Все равно бы им пришлось отвечать, тут у нас система отработана, только не сразу, не моментально, но на определенном этапе это было бы вычислено, - подчеркнула глава ЦИК.

Согласно процедуре, утвержденной комиссией, избирателям, которые подали заявление на электронное голосование, не должны выдаваться бюллетени, если они пришли на участок до 1 июля. Их фамилии вычеркивают из списка избирателей. Если они не захотят голосовать онлайн или не смогут - у них есть возможность проголосовать на участке 1 июля. А 30 июня - после окончания дистанционного электронного голосования - система выверит списки тех, кто подал заявку, но не проголосовал онлайн.

В инфоцентре комиссии Памфилова также заявила, что в интернете присутствует много ложной информации на тему работы избиркомов.

Об этом она сообщила, говоря о результатах мониторинга интернет-пространства в первый день голосования (25 июня).

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- К сожалению, пока, в основном, мы не видим конкретику. В основном это или высосано из пальца, или полуправда, или недосказанность, или откровенная ложь, - заявила Памфилова. - Значит, мы работаем лучше, чем те, кто пытается нас дискредитировать. Мы уже привыкли к несправедливым обвинениям. Иногда даже полуправда страшнее, чем ложь.

- Надеюсь, что все вчера услышали президента, - обратилась она к руководителям регионов и членам комиссий. - Никакой гонки, ни по явке, отбивайте все атаки, которые есть. Результаты должны быть максимально достоверными, ни у кого не должны вызывать сомнения, это главное наше требование, которому мы следуем неукоснительно.

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