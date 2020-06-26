Памфилова заявила о невозможности двойного голосования по Конституции

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что двойное голосование по поправкам в Конституцию невозможно, так как на определенном этапе такие попытки в любом случае будут "вычислены". Кроме того, она сообщила о фейках на тему работы избиркомов.

- Были вчера случаи некоторые, которые решили попробовать сделать попытки дважды проголосовать и традиционным образом, и через электронное голосование, - отметила глава ЦИК в эфире телеканала "Россия 24". - Потом об этом некоторые гордо заявили в целях попиариться. Но на самом деле, даже если бы они не заявили, им все равно бы не удалось это сделать.

Как объяснила Элла Памфилова, "на последнем этапе, когда начинаются всякие детали, их бы все равно вычислили".

- Все равно бы им пришлось отвечать, тут у нас система отработана, только не сразу, не моментально, но на определенном этапе это было бы вычислено, - подчеркнула глава ЦИК.

Согласно процедуре, утвержденной комиссией, избирателям, которые подали заявление на электронное голосование, не должны выдаваться бюллетени, если они пришли на участок до 1 июля. Их фамилии вычеркивают из списка избирателей. Если они не захотят голосовать онлайн или не смогут - у них есть возможность проголосовать на участке 1 июля. А 30 июня - после окончания дистанционного электронного голосования - система выверит списки тех, кто подал заявку, но не проголосовал онлайн.

В инфоцентре комиссии Памфилова также заявила, что в интернете присутствует много ложной информации на тему работы избиркомов.

Об этом она сообщила, говоря о результатах мониторинга интернет-пространства в первый день голосования (25 июня).

- К сожалению, пока, в основном, мы не видим конкретику. В основном это или высосано из пальца, или полуправда, или недосказанность, или откровенная ложь, - заявила Памфилова. - Значит, мы работаем лучше, чем те, кто пытается нас дискредитировать. Мы уже привыкли к несправедливым обвинениям. Иногда даже полуправда страшнее, чем ложь.

- Надеюсь, что все вчера услышали президента, - обратилась она к руководителям регионов и членам комиссий. - Никакой гонки, ни по явке, отбивайте все атаки, которые есть. Результаты должны быть максимально достоверными, ни у кого не должны вызывать сомнения, это главное наше требование, которому мы следуем неукоснительно.