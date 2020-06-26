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26.06.2020 08:45
Рубрика: Общество

После вакцинации от COVID-19 добровольцы рассказали о своем самочувствии

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19. Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проводит клиническое тестирование препарата от коронавируса SARS-CoV-2. Все участники эксперимента находятся под наблюдением специалистов госпиталя имени Бурденко и чувствуют себя хорошо, пишет газета "Красная звезда".

Фото: iStock
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"Никаких симптомов нет - температура нормальная, 36,6. Даже голова не болит. На месте укола осталась только точка, никаких болевых ощущений", - цитирует издание одного из добровольцев.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на первой группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа. Эксперимент планируется завершить к концу июля. Одновременно испытания вакцины идут в гражданском Сеченовском университете.

Впервые о том, что в России ведется разработка рекомбинантной вакцины против коронавирусной инфекции, сообщил 26 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. После успешных испытаний на животных специалисты военного ведомства сообщили, что для клинических испытаний отобраны две группы добровольцев. В первую группу вошли военные, а во вторую - гражданские.

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