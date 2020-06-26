Президенты России и Киргизии обсудили борьбу с пандемией

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков обсудили ряд двусторонних вопросов. Подтвержден обоюдный настрой на развитие сотрудничества в различных сферах, в том числе по борьбе с пандемией коронавируса, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России поблагодарил киргизского коллегу за визит в Москву на торжества в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и за участие военнослужащих из Киргизии в параде на Красной площади. Напомним, что Жээнбеков прилетел в российскую столицу, но у представителей его делегации нашли коронавирус и он принял решение воздержаться от участия в мероприятиях.