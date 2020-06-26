Путин допустил сохранение мер поддержки волонтеров после пандемии

Наиболее эффективные меры, которые были введены для волонтеров во время пандемии, власти постараются сохранить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на видеоконференции с участниками акции "Мы вместе".

"Отработанные механизмы помогают в ежедневной практической деятельности", - заметил глава государства, напомнив, что инструменты поддержки и многие льготы были распространены на социально ориентированные НКО в период пандемии.

"Поэтому мы это все посмотрим внимательно, как меры поддержки на будущее, выберем самое лучшее и самое эффективное, что вы использовали в своей работе и постараемся сохранить", - обещал президент.