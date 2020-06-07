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07.06.2020 22:10
Рубрика: Экономика

Помощь общественникам

Определены некоммерческие организации, которые получат господдержку
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8176)
Минэкономразвития сформирован реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), которые получат дополнительные меры поддержки.

В реестр включены организации, которые с 1 января 2017 года по 1 апреля 2020 года получали субсидии и гранты в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ, гранты президента, а также поставщики социальных услуг и исполнители общественно полезных услуг. Организациям, которые соответствуют критериям, но не попали в реестр, следует обращаться туда, где они получали государственную финансовую поддержку, или в Фонд президентских грантов.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Организациям, включенным в реестр, предоставят льготные кредиты под 2% на выплату части заработной платы сотрудникам с возможностью списания кредита в случае сохранения на отчетный период более 90% занятости. Им продлят на шесть месяцев сроки уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налогов и авансовых платежей по налогам, за исключением НДС. СОНКО освободят от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов по налогу на прибыль организаций - в части ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате во II квартале 2020 года. Также расширят налоговые стимулы участия в благотворительности юридических лиц для организаций, вошедших в реестры. Компании, безвозмездно передавшие НКО имущество (включая денежные средства), смогут включить их в состав внереализационных расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития Некоммерческие организации в России

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