Путин снова пригласил Макрона в Москву

По уже сложившейся традиции, общались они на "ты" и по имени. "Как дела, Владимир?" - с улыбкой спросил Макрон. "Привет! Отлично! Я очень рад видеть тебя и слышать, Эмманюэль!", - ответил Путин.

Путин начал с темы юбилея Победы в Великой Отечественной. "Это наша общая Победа. Мы в России никогда не забудем тех французов, которые вместе с нашими бойцами сражались на Восточном фронте, вместе с советскими воинами", - сказал он. "Тысячи советских граждан воевали в рядах французского сопротивления, на территории самой Франции. И это, безусловно, наше общее достояние - Победа над нацизмом", - подчеркнул президент РФ.

Сегодня в мире новые угрозы, одна из них - коронавирус. "И мы из-за этого никак не можем провести наши очные встречи", - посетовал Путин, при этом добавив, что и современный формат в чем-то даже более эффективен.

При этом старые проблемы и угрозы, с которыми нужно вместе бороться, никуда не ушли, продолжил президент РФ. Это и терроризм, и неконтролируемая миграция, изменение климата, и возможные пандемии в широком смысле этого слова, и разрушающаяся система контроля над вооружениями, перечислил он, предложив все это обсудить и еще поговорить о росте взрывного потенциала в горячих точках, о проблемах Украины, Балкан, о ситуации в Сирии и Ливии.

"Кстати говоря, именно сегодня день, когда был подписан Устав ООН - ровно 75 лет назад, - заметил Путин. - Так что это должно напомнить, что объединение усилий в борьбе с общими проблемами, с общими угрозами всегда актуально". "Я знаю твой настрой на то, чтобы организовать совместную работу по очень многим из этих направлений. Мы всячески будем поддерживать твои предложения", - заверил российский лидер и еще раз подтвердил приглашение в Россию с полноформатным визитом.

Общение через экран позволяет сэкономить время на перелете, но, конечно, это не так приятно, как личная встреча, заметил Макрон. Французский лидер выразил поддержку российскому народу, "на который очень сильно повлияли последствия всемирной пандемии: санитарные последствия, экономические, социальные". "Мы хотим выразить нашу полную солидарность. И именно этот вирус не позволил нам увидеться физически два дня назад и 9 мая", - пояснил он.

"Я хотел физически присутствовать на этом празднике, - искренне заверил Макрон. - Как я тебе уже написал и еще раз хочу сказать, Франция отдает дань почета тем жертвам, которые принес советский народ во время Второй мировой войны: это 27 миллионов жертв среди военных и мирного населения". И отдает дань памяти народам Восточной Европы, которые пострадали в эти тяжелые исторические времена.

Французский президент подчеркнул важность защиты исторической памяти: "Необходимо помнить обо всех тех исторических ранах, необходимо избежать инструментализации, которая иногда может произойти. И великие нации должны проводить такую работу".

"Я считаю, что кризис, через который мы проходим, и другие региональные кризисы показывают важность европейского пространства в широком смысле этого слова - от Лиссабона до Владивостока. Это настоящее пространство сотрудничества и мира", - сказал Макрон. Французский лидер также напомнил про идею саммита пятерки постоянных членов СБ ООН.

"Нужно помнить о трех задачах. Это создание конкретных условий для нашего диалога в области безопасности - двустороннего, многостороннего. Также необходимо, чтобы у нас была повестка дня кризисов, в частности ситуация в Ливии, на Украине и в Сирии. И третье - сотрудничество на перспективу: здравоохранение, экономика, а также защита окружающей среды", - обрисовал темы для разговора Макрон и предложил перейти к практической работе: "чтобы у нас состоялся свободный разговор".

"Хочу предложить, если будет возможность по санитарным условиям, в конце лета я хотел бы воспользоваться твоим предложением и приехать с официальным визитом в Россию, для того чтобы мы могли провести больше времени за совместным разговором. И я просто хотел бы к вам приехать", - заключил президент Франции. "Буду рад тебя видеть, Эмманюэль. Добро пожаловать", - улыбнулся Путин.