Каширский маньяк признался в новых убийствах

Задержанный в Подмосковье серийный убийца женщин признался еще в двух преступлениях, сообщает региональное ГСУ СК.

Жертвами сантехника-маньяка, по его словам, стали две пенсионерки 69 и 79 лет. Оба преступления были совершены осенью прошлого года. Слесарь проник в их дома, затем насиловал и убивал женщин. СК продолжает проверять причастность серийного убийцы к другим подобным преступлениям, проводятся все необходимые экспертизы.

Ранее "РГ" сообщала, что по подозрению в серии убийств и изнасилований женщин в Подмосковье задержан 53-летний сантехник, работавший в одной из жилконтор. По версии следствия, он совершал преступления с 2010 года.