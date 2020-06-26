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26.06.2020 09:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Каширский маньяк признался в новых убийствах

Текст: Сергей Бабкин

Задержанный в Подмосковье серийный убийца женщин признался еще в двух преступлениях, сообщает региональное ГСУ СК.

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Жертвами сантехника-маньяка, по его словам, стали две пенсионерки 69 и 79 лет. Оба преступления были совершены осенью прошлого года. Слесарь проник в их дома, затем насиловал и убивал женщин. СК продолжает проверять причастность серийного убийцы к другим подобным преступлениям, проводятся все необходимые экспертизы.

Ранее "РГ" сообщала, что по подозрению в серии убийств и изнасилований женщин в Подмосковье задержан 53-летний сантехник, работавший в одной из жилконтор. По версии следствия, он совершал преступления с 2010 года.

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