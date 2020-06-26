Названы самые дешевые и самые дорогие в обслуживании автомобили в Москве

Самым дорогим в топ-10 популярных моделей по сумме трех ТО в Москве стал Škoda Kodiaq (46 800 рублей). Самым дешевым - Kia Rio (22 535 рублей). Об этом свидетельствуют данные аналитиков онлайн-агрегаторов Autospot.ru, которые сравнили среднюю стоимость планового технического обслуживания (ТО) в Москве на самые продаваемые через интернет автомобили.

"Мы исследовали именно суммарные расходы на первые три ТО, так как чем дальше, тем больше для автовладельца этот фактор выходит на первое место", - рассказал генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев.

В целом в большинстве случаев средняя стоимость ТО в Москве дороже, чем, например, в Санкт-Петербурге: Hyundai Creta - на 11%, Hyundai Solaris - на 16%. Владельцы Škoda Kodiaq, Octavia, Karoq и Rapid, переехав из Питера в Москву, прибавят к расходам на обслуживание 10%, 5%, 1% и 21% соответственно. Mitsubishi Outlander при той же смене локации облегчит карман своего владельца на лишние 18% стоимости ТО. Но вот Volkswagen Tiguan в Москве дешевле питерского на 4%.

Если же выйти за рамки "призовой десятки", то самым дорогим по сумме первых трех ТО оказался кроссовер Hyundai Santa Fe (13-е место по онлайн-продажам) - 49 600 рублей при обслуживании в Москве, а самым дешевым - Kia Rio X-Line (16-е место) 21 776 рублей.