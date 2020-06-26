В Москве вручную проверят реестр электронных избирателей

Мосгоризбирком по представлению Общественного штаба по контролю за проведением голосования вручную проверит реестр электронных избирателей.

Как сообщили в штабе, ранее такая сверка проводилась автоматически. Смысл ручной проверки в том, чтобы электронные избиратели не могли голосовать дважды: онлайн и на самих участках.

Напомним, что полиция Москвы возбудила административное дело после того, как журналист Павел Лобков проголосовал сначала очно, а потом и в электронной форме. Будет дана оценка действиям и самого Лобкова, и комиссии, выдавшей бюллетень. Руководство МГИК назвало попытку проголосовать дважды нарушением закона.