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26.06.2020 12:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве вручную проверят реестр электронных избирателей

Текст: Сергей Бабкин

Мосгоризбирком по представлению Общественного штаба по контролю за проведением голосования вручную проверит реестр электронных избирателей.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Как сообщили в штабе, ранее такая сверка проводилась автоматически. Смысл ручной проверки в том, чтобы электронные избиратели не могли голосовать дважды: онлайн и на самих участках.

Напомним, что полиция Москвы возбудила административное дело после того, как журналист Павел Лобков проголосовал сначала очно, а потом и в электронной форме. Будет дана оценка действиям и самого Лобкова, и комиссии, выдавшей бюллетень. Руководство МГИК назвало попытку проголосовать дважды нарушением закона.

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