В субботу воздух в Москве раскалится до 32 градусов

В предстоящие выходные температура воздуха в Москве будет выше нормы на 4-5 градусов. Самым жарким днем станет суббота. "Даже ветра особого не будет. Мы прогнозируем 30-32 градуса", - рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, 27 и 28 июня существенных осадков не ожидается. "Ночь будет невероятно теплая, сочинская, столбики термометров поднимутся до отметки +20 градусов", - подчеркнул специалист, говоря о температуре воздуха в темное время суток.

Аномально жаркая погода продержится всего пару дней. Уже 29 июня к столице приблизится холодный фронт, облачности станет больше, ожидается дождь, не исключена гроза, добавил Вильфанд. В Москве и области с начала следующей недели дневная температура воздуха понизится сразу на 10 градусов по сравнению с субботой. Еще более интенсивным похолодание будет во вторник и среду.