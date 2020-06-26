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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ростуризм хочет запустить доступные рейсы в Башкирию и на Дальний Восток

Доступные туры из центра России в Башкирию и на Дальний Восток могут появиться у операторов. Об этом сообщила на пресс-конференции глава Ростуризма Зарина Догузова.

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"Из того, что мне очень хотелось бы сделать, это запустить доступные туры из центральной России на Дальний Восток. Это то, над чем мы сейчас работаем с крупными федеральными операторами", - приводит ее слова ТАСС. Она добавила, что агентство прорабатывает также вариант с Башкирией.

Кроме того, она отметила, что в Ростуризме понимают "избыточность нормы" о справке об отсутствии коронавируса у отдыхающих в санаториях. "Мы работаем над тем, чтобы это требование ушло из правил", - сказала Догузова. Напомним, ранее такие меры для отдыхающих в санаториях установил Роспотребнадзор.

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