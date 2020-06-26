В Якутии вызванные коронавирусом ограничения продлили до 2 июля

Действующие ограничительные меры в связи с распространением коронавируса в Якутии продлены по 1 июля включительно.

Соответствующие изменения в указ о мерах по противодействию коронавирусной инфекции внес глава региона Айсен Николаев

Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, решение о продлении ограничительных мер было принято с учетом предложений главного санитарного врача Якутии, исходя из текущей эпидемиологической ситуации.

Айсен Николаев подчеркнул, что коэффициент распространения инфекции сейчас чуть выше 0,8, ситуация не отвечает тем требованиям, при которых возможен переход к следующему этапу снятия ограничительных мер.

"Если та положительная тенденция, которая сегодня появилась, будет дальше сохраняться по 1 июля, тогда сможем войти в следующий этап снятия ограничительных мер", - сказал он.

За прошедшие сутки в республике выявлено 50 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них 45 - в Якутске. 101 пациент выписался из больниц. За весь период эпидемии в регионе зарегистрировано 4013 случаев инфицирования. Выздоровели 2906 человек, умерли 31.