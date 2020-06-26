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26 июня 2020 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 26 июня 2020 года № 1274 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с учетом предложения Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2020 г. № 14-00-02/43-2020 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, заменив в пункте 35 слова "26 июня 2020 года" словами "1 июля 2020 года".

2. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2020 г. № 1119 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменения, заменив в пунктах 1, 2 и 2.1 слова "26 июня 2020 года" словами "1 июля 2020 года".

3. Настоящий Указ вступает в силу с 27 июня 2020 года.

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



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