В Приморье рассказали о явке в первый день голосования по поправкам

В Приморье явка избирателей по итогам первого дня голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России, составила около девяти процентов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По мнению члена крайизбиркома с правом решающего голоса Александра Плотникова, это неплохой показатель.

Всего в Приморье могут проголосовать 1451286 человек.

На данный момент в регионе работает 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков. Еще 205 мест для голосования развернуто на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки.