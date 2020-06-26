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26.06.2020 18:38
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Оренбург" не сможет сыграть против "Краснодара", ему засчитают поражение

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент РПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что матч "Оренбург" - "Краснодар" не состоится и хозяевам поля будет засчитано поражение 0:3.

Прядкин прокомментировал ситуацию с матчем 24-го тура "Оренбург" - "Краснодар" официальному сайту РПЛ.

Фото: Пресс-служба ФК "Сочи"
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"Оренбург" проинформировал РПЛ, что не может организовать матч против "Краснодара", так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. Лига уже уведомила Российский футбольный союз о просьбе оренбургского клуба, КДК РФС вынесет решение по неявке", - сказал глава РПЛ.

Ранее спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил "СЭ", что его клубу будет засчитано техническое поражение, поскольку команда из-за заболевания коронавирусом шести футболистов и двух сотрудников, ушла на карантин.

Также он объяснил, почему "Оренбург" решил не выставлять молодежный состав.

"Во-первых, пацаны только сдали тесты. Еще даже результатов нет. Второй момент - это нецелесообразно таким образом подрывать российский футбол. Матч "Сочи" - "Ростов" не поднял репутацию лиги. Исходя из этих соображений, мы приняли такое решение... Мы все вместе сидели тут весь день, думали и пришли к такому выводу. Не хочется подвергать риску здоровье игроков "Краснодара", - сказал Андреев.

РПЛ отменила снятие команд с турнира за две неявки на матчи
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