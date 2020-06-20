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20.06.2020 09:32
Рубрика: Спорт

Фэйр Плей не для "Сочи"

До, вовремя и после игры меня мучил один вопрос: кому нужны такие матчи, как этот, сыгранный сочинцами против "Ростова"
Текст: Николай Долгополов
В этой игре установлен рекорд Премьер лиги. Еще никогда за два десятка лет ее славной истории ни одна классная команда, что к "Сочи", бесспорно, не относится, не побеждала соперников со счетом 10:1. Но аплодировать что-то не тянет. Тесты шестерых игроков "Ростова" дали положительный результат. Коронавирус! И на матч в "Сочи" в составе команды, занимавшей до вынужденного перерыва четвертое место в таблице, отправились мальчишки, дебютанты, чей черед выйти на поле должен бы наступить даже не завтра, а в далеком послезавтра. А основной состав и даже дублеры остались дома на карантине.
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

И результат, который прогнозировали, был достигнут, да еще с всероссийским рекордом. Но кому нужны такие рекордные матчи? Мы что, возобновили розыгрыш ради того, чтобы наблюдать за заранее запланированном избиением младенцев?

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Ладно, допустим руководители "Сочи", уверенно обосновавшегося где-то в зоне переходных (ныне отмененных матчей), пренебрегли законами Фэйр Плей. В чем-то понимаю клуб, мечтающий любой ценой остаться в Премьер- лиге. Но только в чем-то. Не одобряю его твердого отказа перенести игру. Нельзя забывать о милосердии. Быть может, еще долгие годы болельщики и футболисты будут вспоминать, глядя на какую-нибудь другую недостойную их внимания игру: это ж как тогда, в Сочи.

И день был подобран для переноса встречи. Да и этот регулярный матч в любом случае не походил бы на полуфинал Лиги чемпионов. Но руководства клуба "Сочи" твердо стояло на своем: никаких переносов.

Понимаю, что это для джентльменов, коих ни на поле, ни в кабинетах, где принималось решение играть во чтобы то ни стало, не наблюдалось. Но в теннисе если сильный игрок выигрывает у заведомо слабого со счетом 5:0, он порой поднимает руку перед подачей и отдает гейм. Пусть будет хоть 6:1, а не полный разгром.

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
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Не хотели обманывать болельщиков, купивших билеты? Но и взгляда на экран достаточно, чтобы понять: на трибунах вряд ли набралось те четыре тысячи, коим было дозволено явиться на матч. А те, что пришли, увидели футбол, который бы лучше им никогда не видеть. Правда они, а не игроки"Сочи", побившие рекорд результативности в матче с юниорами, продемонстрировали настоящее понимание футбола. Аплодировали ростовским мальчишкам по ходу игры, а когда лучшим игроком матча был признан голкипер гостей Денис Попов, отразивший 11-метровый и сделавший полтора десятка сейвов, бурно приветствовали 17-летнего парнишку.

Поразил комментарий тренера "Сочи" Федотова. После игры он фактически обвинил во всем самих ростовчан. Да и еще раз припомнил, что если решили играть, так надо играть. Неужели наставник до сих пор не понял, что такое пандемия? Если не понял - или не захотел понять, то и объяснять ему это бесполезно. Поздно уже.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Но Бог с ним, с тренером. Очень и очень странно, что руководство РПЛ, несмотря на просьбы перенести матч, отложить его, пошло на чисто формальный принцип. Но лишь формальный и совсем не спортивный. По регламенту можно, значит, можно. Только в регламенте не было предусмотрено, что коронавирус с такой силой атакует футбольный "Ростов". Ну, где и в чем был проявлен здравый смысл?

На мой взгляд, мы отступили именно от принципов, которыми сами всегда гордились. Мы - народ, славящийся своим состраданием в беду попавшим. А тем более в такую, которая может вцепиться в каждого нежданной смертельной хваткой. На установленных вдоль поля щитах то и дело "бегала" надпись: благодарили врачей.

Почему же, если помнили о докторах, с вирусом борющихся, забыли о больных людях, в данном случае о футболистах, им пораженных?

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