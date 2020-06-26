В Чебоксарах завершили реконструкцию Красной площади

В столице Чувашии состоялось техническое открытие Красной площади, на которой провели масштабную реконструкцию.

Обновление исторической части города оценил врио главы республики Олег Николаев. Вместе с другими почетными гостями он осмотрел, как преобразилась каждая территория площади. Главным ее украшением стал светомузыкальный фонтан, мелодии для которого выбрали жители Чебоксар.

После отмены ограничений, вызванных пандемией нового коронавируса, Красная площадь станет центром притяжения для людей любого возраста. Детям наверняка будут интересны игровые и спортивные площадки, посетителям старшего возраста - уютные зоны со скамейками и гамаками. Особое внимание на площади уделено истории центра столицы республики.

- Я считаю, что это не только центр города Чебоксары, но и исторический центр всей Чувашии. При реконструкции здесь были найдены остатки фундамента Благовещенской церкви, на тротуарной плитке это отмечено - основание церкви по контуру отличается более темной плиткой. Таким образом, мы можем видеть границы фундамента, - сообщил гостям в ходе осмотра доктор исторических наук Олег Широков.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков заявил, что работы по благоустройству на Красной площади будут продолжены.

- Мы учли замечания по поводу того, что на заливе не осталось зеленых зон. Сегодня мы еще раз публично заявляем, что зелень будет. Раньше на Красной площади было чуть более 40 деревьев, среди них голубые ели, пихты, кустарники. Но мы обещаем, что уже этой осенью мы посадим 200 деревьев и 1000 кустарников. Таким образом, в разы увеличим количество зеленых зон, - сказал сити-менеджер.

Врио главы Чувашии Олег Николаев отметил, что к вопросу озеленения необходимо подойти очень тщательно и добавил, что в целом доволен качеством проделанных работ. По его словам, после обновления Красная площадь заиграла новыми красками, стала удобнее, комфортнее, красивее.

Напомним, реконструкция чебоксарского залива и Красной площади осуществлена в рамках создания кластера "Чувашия - сердце Волги". За небольшой для таких работ период строителям удалось обновить территорию в более чем шесть гектар. Были проложены сети водоснабжения и водоотведения, более 5,5 километра низковольтных сетей, установлено почти 300 светодиодных осветительных комплексов, уложена гранитная плитка.