Минздрав отреагировал на инцидент с пациентом, оставленным у гаражей

Министерство здравоохранения Омской области прокомментировало инцидент с пациентом, которого сегодня обнаружили жители городка Нефтяников рядом с гаражами по улице 19-го Партсъезда.

Перебинтованный мужчина лежал прямо на земле и просил о помощи. Прохожие вызвали полицию и неотложку.

- Николай Петров 1959 года рождения был доставлен на данное место сотрудниками одной из омских больниц, так как назвал эту точку на карте города своим домом, - сообщили в минздраве региона. - Вел себя агрессивно, совершал хулиганские действия, пребывать в лечебном учреждении дальше категорически отказывался. За июнь он успел покинуть уже две омские больницы.

По данным ведомства, омича вновь госпитализировали в медицинское учреждение, он находится в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о его переводе в приют для граждан без определенного места жительства.