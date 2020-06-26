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26.06.2020 13:44
Проект: В регионах

В Кузбассе при поддержке СУЭК создан природный заказник "Кокуйское болото"

В Кузбассе создан природный ботанический заказник "Кокуйское болото". Проект осуществляется при активной поддержке АО "СУЭК-Кузбасс" и является частью большой природоохранной программы, реализуемой угледобывающей компанией в регионе.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Государственный природоохранный статус получил участок на границе Ленинск-Кузнецкого и Гурьевского муниципальных округов. Территория, общей площадью 2352 гектара, 70 из которых занимает болотный массив с ярко выраженными особенностями гидрологического режима и насыщенности карбонатом кальция, объявлена решением Правительства Кемеровской области - Кузбасса особо охраняемой природной территорией регионального значения.

Цель создания заказника "Кокуйское болото" - сохранение и поддержание в состоянии, максимально приближенном к естественному, природы Салаирского кряжа, где растут редкие и исчезающие виды растительного мира. В особенности, включенные в Красную книгу Кемеровской области сибирские орхидеи, некоторые из которых - очень близкие родственницы тропических орхидей.

- Ценность Кокуйского болота не требовала особых доказательств для организации особо охраняемой природной территории (ООПТ), - рассказывает доктор биологических наук Юрий Манаков, под руководством которого группа ученых Кузбасского ботанического сада (ФИЦ УУХ СО РАН) разработала научное обоснование для заказника. - Ботаники Кемерово и Новосибирска регулярно проводят выезды на болото и достаточно полно изучили флористический состав. Но для организации ООПТ требовалось финансирование проектных работ. Создание ООПТ в Ленинск-Кузнецком районе произошло по инициативе угледобывающей компании "СУЭК-Кузбасс". Во всем мире такая практика свидетельствует о высокой социальной ответственности компании. В России только угольщики Кузбасса берут на себя дополнительные обязательства по сохранению биоразнообразия региона. При этом Кокуйское болото является самой крупной ООПТ, созданной с участием угольной компании.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

В соответствии с международными стандартами угледобывающая компания "СУЭК-Кузбасс" не только приняла участие в создании заказника, но и готова оказать поддержку в охране хрупкой экосистемы и создании тропы для экологического просвещения. Рядом с "Кокуйским болотом" находятся две школы - в селах Красное и Ариничево. В дни летних каникул старшеклассники станут участниками Трудового отряда СУЭК и будут заниматься уборкой мусора на территории заказника и осуществлять дистанционное наблюдение с помощью дронов за поддержанием природоохранного режима.

- В последние годы по инициативе Губернатора Кузбасса в регионе реализуется новый экологический стандарт "Чистый уголь - Зеленый Кузбасс", - говорит генеральный директор АО "СУЭК-Кузбасс" Анатолий Мешков. - На первый план выходят вопросы, связанные с решением экологических проблем, развитием в угледобыче природосберегающих технологий. Охрана окружающей среды всегда в числе приоритетных направлений в работе "СУЭК-Кузбасс". Общая сумма капитальных вложений в экологию за последние 5 лет превышает 5 млрд. рублей. Одним из крупных долгосрочных проектов является строительство на шахтах высокоэффективных модульных очистных сооружений, позволяющих очищенные шахтные воды вновь использовать для технологических нужд. Одновременно мы стараемся поддерживать и экологические проекты, не связанные напрямую с деятельностью компании. Это, например, популярный экологический марафон "Зубочистка" в районе Поднебесных зубьев. Или вот сейчас создание ООПТ "Кокуйское болото", подтверждающего что в Кузбассе еще есть реликтовые места, и они нуждаются в защите.

Справка "РГ"

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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