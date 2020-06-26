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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Ленобласти откроется фестиваль "Киношлягеры Андрея Петрова"

Текст: Евгения Цинклер
Фото: Пресс-служба оркестра "Таврический" Фото: Пресс-служба оркестра "Таврический"
Фото: Пресс-служба оркестра "Таврический"

Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" под управлением Михаила Голикова закроет свой XI концертный сезон и откроет музыкальный фестиваль "Киношлягеры Андрея Петрова".

Фото: Сергей Николаев/РГ
Оркестр "Таврический" дал концерт под окнами больницы в Петербурге

В 2019 году оркестр "Таврический" открыл фестиваль музыки Андрея Петрова в Приозерске и дал концерты еще в пяти городах Ленинградской области. В этом году, несмотря на пандемию, традицию решили продолжить. Музыкантов поддержал фонд Андрея Петрова.

- Мелодии "самого петербургского композитора", давно стали символами города, - говорят в оркестре. - Не знать эти мотивы невозможно: "А напоследок я скажу", "У природы нет плохой погоды", "Мохнатый шмель"… Если б не было этой музыки, наверное, мы бы так не любили культовые кинофильмы - "Осенний марафон", "Служебный роман", "Человек-амфибия". Музыка Петрова связывает поколения, создает то, что называется общим культурным кодом. Именно поэтому музыканты и выбрали днем для открытия музыкального фестиваля - День молодежи.

Открытие фестиваля "Киношлягеры Андрея Петрова" состоится в Приозерске, на севере Ленинградской области, завтра, 27 июня, в 18.00. В программе обещают как эталонное исполнение произведений, так и неожиданные модные аранжировки.

В концерте примут участие приглашенные солисты Ольга Пудова (Мариинский театр), Иван Ожогин и Манана Гогитидзе, внучка композитора. А также солисты оркестра "Таврический" - Ксения Новикова, Дмитрий Лаутало, Алексей Соколов (саксофон).

Трансляция концерта будет доступна на странице оркестра "Таврического" в соцсетях.

Кстати

В этом году исполняется 90 лет со дня рождения композитора Андрея Петрова.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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