В Петергофе 3 июля откроются парки и фонтаны

С 3 июля музей-заповедник "Петергоф" начнет прием посетителей. Будут открыты Нижний фонтанный парк, парки Ораниенбаума и Александрии, сообщают в музее-заповеднике.

В ближайшее время в музее обещают сообщить об особенностях работы в нынешнем сезоне, но уже известно, что знаменитые фонтаны Петергофа работать будут.

Напомним, Петергоф, равно как и другие музеи Северной столицы, прекратил прием посетителей 18 марта из-за непростой эпидемической ситуации. Сезон фонтанов в Петергофе начинается в мае, летом это один из самых популярных музеев страны. В прошлые сезоны, чтобы попасть в музей в выходной нужно было несколько часов отстоять в очереди в кассе.

Но в этом сезоне коронавирус смешал все планы. В период пандемии Петергоф радовал интернет-пользователей онлайн-трансляциями, видеолекциями.

Сейчас в Петербурге постепенно снимают ограничения. Уже разрешена работа непродовольственных магазинов, парикмахерских. С 29 июня в городе откроются парки и скверы, заработают летние кафе.