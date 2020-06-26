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26.06.2020 14:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В РЖД рассказали о расписании поездов в Калининград

Текст: Евгений Гайва

Пассажирское железнодорожное сообщение с Калининградской областью будет возобновлено с 1 июля, сообщили в холдинге "Российские железные дороги" (РЖД).

Такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране и постепенным снятием ограничений, действующих в отдельных регионах, отметили в компании.

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В частности, в расписание вернутся два поезда, курсирующие между Калининградом и Москвой и Калининградом и Санкт-Петербургом.

В первый рейс после перерыва поезд № 30/29 "Янтарь" Калининград - Москва отправится 1 июля и далее будет курсировать через день по нечетным числам. В обратную сторону, из Москвы, поезд отправится 2 июля и далее будет курсировать через день по четным числам.

Поезд № 80/79 Калининград - Санкт-Петербург в первый рейс из Калининграда отправится 1 июля. До 5 октября он будет курсировать по средам и субботам, а затем - 1 раз в 4 дня. Из Санкт-Петербурга до 6 октября поезд будет курсировать по четвергам и воскресеньям, а после - 1 раз в 4 дня.

При этом на станциях в Литве и Беларуси посадки и высадки пассажиров не будет, предусмотрены только технические остановки, пояснили в РЖД. В поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии.

В компании напомнили, что пересечь границу России в транзитных поездах, следующих в Калининградскую область и обратно, могут только те пассажиры, которые имеют в паспорте гражданина РФ отметки о регистрации по месту жительства на территории Калининградской области. Пассажиры, оформившие билеты по загранпаспорту, отправляясь в поездку в Калининградскую область и обратно, должны иметь при себе гражданский паспорт, где указана регистрация по месту жительства.

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