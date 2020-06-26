Появилось видео допроса жительницы Астрахани, замуровавшей сына в бетон

Правоохранительные органы заключили под стражу 56-летнюю жительницу Астраханской области, которую подозревают в убийстве собственного ребенка. Тело мальчика она спрятала, замуровав его в подвале у второго сына. Женщина уже дала признательные показания.

Как сообщили следователи СУ СКР по региону, трагедия произошла 5 марта. 12-летний мальчик ушел из дома накануне ночью, а вернулся только под утро. После домашнего скандала мальчик ушел спать, а когда уснул, мать несколько раз ударила его по голове гантелью. Ребенок скончался на месте.

Чтобы скрыть убийство, женщина перевезла тело мальчика в дом своего старшего сына, который находится в другом районе города, и спрятала его в погребе пустующего жилища, залив бетоном.

Как ранее сообщала "РГ", именно старший брат признался во всем во время очередного допроса. Где спрятано тело брата, он узнал от собственной матери. После обнаружения тела женщина рассказала все в мельчайших подробностях, и даже показала, где спрятала орудие преступления. На дне реки следователи нашли пакет с гантелью и мобильный телефон ребенка.

Сейчас следователи собирают необходимые для обвинения доказательства. Расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.