Новости

В Крыму суд приостановил скандальную стройку у подножия Кара-Дага 17:15
Более 350 тысяч жителей Татарстана проголосовали по поправкам 17:14
Путин поручил увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке 17:11
Появилось видео допроса жительницы Астрахани, замуровавшей сына в бетон 17:10
На дорогах Москвы образовались пробки 17:03
Путин обратится к выпускникам с речью 17:02
Володин возложил цветы к памятнику Примакова 17:02
В первый день проголосовали десять процентов пензенцев 17:02
В Вологде наградили пятилетнюю девочку за спасение брата из огня 17:00
Новый Lamborghini разбили спустя 20 минут после покупки 17:00
Брачный аферист из Африки выманил у жительницы Тулы более миллиона рублей 16:51
В Глазго неизвестный убил троих прохожих 16:45
Директор заповедника предупредил об отравлении оленей после ЧП в Норильске 16:42
В Орске очаг коронавирусной инфекции выявили на рынке "Авангард" 16:30
Миронов призвал упростить размещение туристов в санаториях 16:27
На подъезде к Казани произошло смертельное ДТП с КамАЗом 16:27
Депутат МГД Евгений Герасимов рассказал о новых прогулочных маршрутах ВДНХ 16:22
Ведущей "Адской кухни" Ивлев развелся после 23 лет брака 16:18
97-летний ветеран назвала Путина любимым президентом 16:07
В Госдуме назвали "агонией" слова Порошенко о шансе на Крым 16:04
Дети из Нигерии сделали "ремейк" "Тайлера Рейка" к восторгу авторов 16:03
Видео: байк чудом ушел от столкновения легковушки с фургоном 16:02
Путин поддержал идею называть улицы в честь героев-медиков 15:56
Россия намерена увеличить поставки газа в Китай 15:56
Лукашенко недоволен работой над новым проектом Конституции Беларуси 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
26.06.2020 17:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео допроса жительницы Астрахани, замуровавшей сына в бетон

Текст: Александр Гавриленко

Правоохранительные органы заключили под стражу 56-летнюю жительницу Астраханской области, которую подозревают в убийстве собственного ребенка. Тело мальчика она спрятала, замуровав его в подвале у второго сына. Женщина уже дала признательные показания.

Как сообщили следователи СУ СКР по региону, трагедия произошла 5 марта. 12-летний мальчик ушел из дома накануне ночью, а вернулся только под утро. После домашнего скандала мальчик ушел спать, а когда уснул, мать несколько раз ударила его по голове гантелью. Ребенок скончался на месте.

Жительница Кирова получила 15 лет за убийство двухлетнего сына

Чтобы скрыть убийство, женщина перевезла тело мальчика в дом своего старшего сына, который находится в другом районе города, и спрятала его в погребе пустующего жилища, залив бетоном.

Как ранее сообщала "РГ", именно старший брат признался во всем во время очередного допроса. Где спрятано тело брата, он узнал от собственной матери. После обнаружения тела женщина рассказала все в мельчайших подробностях, и даже показала, где спрятала орудие преступления. На дне реки следователи нашли пакет с гантелью и мобильный телефон ребенка.

Сейчас следователи собирают необходимые для обвинения доказательства. Расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань РГ-Видео

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин может выступить с обращением к гражданам накануне голосования
В Минтрансе назвали сроки открытия международного авиасообщения
За сутки в России подтверждено 6 800 случаев COVID-19 в 85 регионах
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Что известно о деле с пятью младенцами, найденными в московской квартире
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством