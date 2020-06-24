В Астрахани проверят брата и сестру замурованного в бетон ребенка

Сотрудники правоохранительных органов проверят старшего брата 12-летнего мальчика, замурованного в бетон в Астрахани, на соучастие в убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Именно в доме брата убитого обнаружили страшную находку. Он узнал от матери, где спрятано тело, и признался во время очередного допроса, сообщил собеседник.

Также сообщается, что следователи проверят на соучастие других родственников убитого. Речь идет об отце и старшей сестре мальчика, которые тоже могли знать о преступлении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 56-летнюю астраханку, подозреваемую в убийстве 12-летнего сына, взяли под стражу. Залитое бетоном тело ребенка обнаружили в подвале дома его старшего брата.

По версии следствия, во время ссоры с ребенком мать несколько раз ударила мальчика гантелей, после чего он умер.