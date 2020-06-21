В Астрахани арестовали мать, подозреваемую в убийстве ребенка

Для 56-летней астраханки, которая подозревается в убийстве 12-летнего сына, избрана мера пресечения.

Как сообщает региональное управление СК РФ, по ходатайству следователя суд заключил женщину под стражу сроком на два месяца.

Сотрудники правоохранительных органов нашли залитое бетоном тело ребенка под полом в доме его старшего брата в Астрахани. По версии следствия, во время ссоры с ребенком мать несколько раз ударила его гантелей. В результате мальчик умер.

- В ходе проверки показаний подозреваемая указала на место, куда сбросила орудие преступления. В настоящее время на дне реки обнаружен пакет, в котором находилась металлическая гантель, а также мобильный телефон потерпевшего, - уточнили в ведомстве.