Стала известна дата открытия грузового сообщения по Крымскому мосту

В сторону материковой России проследует поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. Навстречу отправится поезд, сформированный, в частности, из цистерн с бензином, полувагонов с удобрениями, зерновозов, цементовозов, а также платформ, груженых рельсами.
Как отметил министр транспорта России Евгений Дитрих, запуск грузовых поездов по мосту - это еще один шаг на пути экономического развития Крыма. "Грузооборот будет увеличиваться, а стоимость перевозки основных грузов - зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката снизится в среднем на 30-50%", - сообщил Дитрих. Крымская железная дорога планирует нарастить объемы грузоперевозок до 3 млн тонн уже в текущем году.
Напомним, что пассажирское железнодорожное сообщение по Крымскому мосту открылось в декабре 2019 года. За полгода поезда перевезли свыше 250 тысяч пассажиров. По автомобильной части моста с момента открытия, с 16 мая 2018 года, проехали свыше 9,7 млн машин, в том числе 1,24 млн грузовиков и почти 125 тысяч автобусов.