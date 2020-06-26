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26.06.2020 16:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стала известна дата открытия грузового сообщения по Крымскому мосту

Текст: Ольга Игнатова
В последний день июня два грузовых поезда с материка и полуострова пройдут по Крымскому мосту навстречу друг другу. Они пере­секут Керченский про­лив и откроют грузов­ое железнодорожное движение. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".

В ст­орону материковой Ро­ссии проследует поезд с продукцией крымс­ких предприятий, в том числе кальциниров­анной содой и извест­няком. Навстречу отправится поезд, сформированный, в частности, из цистерн с бензином, полувагонов с удобрения­ми, зерновозов, цеме­нтовозов, а также пл­атформ, груженых рел­ьсами.

Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
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Как отметил министр транспорта России Евгений Дитрих, запуск грузовых поездов по мосту - это еще один шаг на пути экономического развития Крыма. "Грузообо­рот будет увеличиваться, а стоимость пер­евозки основных груз­ов - зерновых культу­р, нефтепродуктов, стройматериалов, хими­ческих удобрений, металлопроката снизится в среднем на 30-50­%", - сообщил Дитрих. Крымская желез­ная дорога планирует нарастить объемы гр­узоперевозок до 3 млн тонн уже в текущем году.

Напомним, что пассажирское железно­дорожное ​сообщение по Крымскому мосту открылось в декабре 2019 года. За полгода поезда перевезли свыше 250 тысяч пассажиро­в. По автомобильной части моста с момента открытия, с 16 мая 2018 года, проехали свыше 9,7 млн машин, в том чи­сле 1,24 млн грузови­ков и почти 125 тысяч автобусов.

Экономика Транспорт Железные дороги Правительство Минтранс Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив

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