В Астрахани приступили к этапу реконструкции моста в рамках напроекта

Новости

Порошенко предрекли тюремную камеру после заявления о Крыме 12:47
На форуме "Армия-2020" представят более 25 тысяч образцов вооружений 12:44
В МВД сообщили о ликвидации почти 60 нарколабораторий в первом квартале 12:44
В Петербурге синтезировали новый материал для изучения черных дыр 12:41
В Костроме украли съемную квартиру 12:37
Мурашко: Прививки от различных инфекций получают 96 процентов детей 12:36
Губернатор Дона проголосовал по поправкам в Конституцию России 12:34
В Хабаровском крае экипаж судна посадили на карантин из-за вспышки COVID-19 12:33
Названо число москвичей, готовых ездить на работу на велосипеде 12:31
Лукашенко призвал чиновников Минской области ориентироваться на крупные инвестпроекты 12:30
Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым 12:27
В Ярославской области откроют торговые центры 12:27
РФ и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сфере правовой помощи 12:25
В Москве вручную проверят реестр электронных избирателей 12:23
Фонд защиты прав дольщиков достроит 9 проблемных домов в 4 регионах 12:22
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции в первый день составила 9,2% 12:19
Стартовало народное голосование премии "Класс" 12:17
10 тысяч астраханцев проголосуют на дому по поправкам в Конституцию РФ 12:17
В Пермском крае будут судить мать, бросившую пятерых детей в опасности 12:15
Бывшему курганскому вице-губернатору продлили арест 12:11
Мурманское судно "Кокшайск" сняли с мели норвежские спасатели 12:07
В России зарегистрировано 50 тест-систем для определения COVID-19 12:05
В КЧР участки для голосования по Конституции РФ защитили от COVID-19 12:05
В Москве прогнозируются дачные пробки 12:01
СК расследует гибель российских туристов в Турции 12:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
26.06.2020 12:04
Проект: В регионах

В Астрахани приступили к этапу реконструкции моста в рамках напроекта

Текст: Наталья Коротченко
Капитальный ремонт одной из главных транспортных артерий Астрахани - Милицейского моста перешел от стадии подготовительных работ к строительно-монтажным: рабочие установили большую часть конструкции пролетных строений. Проект финансируется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщает пресс-служба губернатора области, по поручению главы региона Игоря Бабушкина ход ремонта моста контролирует зампредседателя регионального правительства Михаил Богомолов.

По информации гендиректора компании-подрядчика ООО "СК "Астраханский мост", к настоящему времени строители установили двадцать 24-метровых балок пролетных строений. Для этого была предварительно обесточена электролиния, сами балки погрузили большегрузными автомобильными кранами на балковоз, затем по реке Царев транспортировали к плавучим кранам.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
В Астрахани обсудят запуск рельсовых автобусов

Монтаж пяти пролетов длился два дня, сейчас строители заливают фундамент моста. В июле установят еще шестнадцать 15-метровых балок, их монтаж будет вестись с берега без использования плавучих кранов.

- Темпы работ не очень обнадеживают, есть отставание от графика, - сообщил Михаил Богомолов после проведения инспекции работ, - С учетом того, что эта транспортная артерия очень важна для Астрахани, будем еженедельно проводить рабочие планерки с подрядчиками и докладывать о положении дел губернатору.

Милицейский мост был построен 62 года назад, и за это время его реконструкция ни разу не проводилась. Мост закрыли на ремонт в феврале, работы продолжались и в период карантина. На период ремонта по поручению губернатора была обустроена пешеходная переправа через реку Царев и организованы альтернативные маршруты общественного транспорта.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Во время работ будут полностью заменены железобетонные конструкции, мостовое полотно, рабочие установят шумозащитные экраны и освещение, будут благоустроены подходы к мосту.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астраханская область

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Пушков прокомментировал заявление Порошенко о "возвращении" Крыма
Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против "Северного потока-2"
Суд: Серебренников руководил преступной схемой по хищению госсредств
Минобороны: 35 иностранных самолетов провели разведку у границ России