В Астрахани приступили к этапу реконструкции моста в рамках напроекта

Капитальный ремонт одной из главных транспортных артерий Астрахани - Милицейского моста перешел от стадии подготовительных работ к строительно-монтажным: рабочие установили большую часть конструкции пролетных строений. Проект финансируется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Как сообщает пресс-служба губернатора области, по поручению главы региона Игоря Бабушкина ход ремонта моста контролирует зампредседателя регионального правительства Михаил Богомолов.

По информации гендиректора компании-подрядчика ООО "СК "Астраханский мост", к настоящему времени строители установили двадцать 24-метровых балок пролетных строений. Для этого была предварительно обесточена электролиния, сами балки погрузили большегрузными автомобильными кранами на балковоз, затем по реке Царев транспортировали к плавучим кранам.

Монтаж пяти пролетов длился два дня, сейчас строители заливают фундамент моста. В июле установят еще шестнадцать 15-метровых балок, их монтаж будет вестись с берега без использования плавучих кранов.

- Темпы работ не очень обнадеживают, есть отставание от графика, - сообщил Михаил Богомолов после проведения инспекции работ, - С учетом того, что эта транспортная артерия очень важна для Астрахани, будем еженедельно проводить рабочие планерки с подрядчиками и докладывать о положении дел губернатору.

Милицейский мост был построен 62 года назад, и за это время его реконструкция ни разу не проводилась. Мост закрыли на ремонт в феврале, работы продолжались и в период карантина. На период ремонта по поручению губернатора была обустроена пешеходная переправа через реку Царев и организованы альтернативные маршруты общественного транспорта.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Во время работ будут полностью заменены железобетонные конструкции, мостовое полотно, рабочие установят шумозащитные экраны и освещение, будут благоустроены подходы к мосту.