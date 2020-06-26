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26.06.2020 14:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Госдуме рассказали, когда производители коньяка получат льготы

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Закон "О виноградарстве и виноделии в РФ" вступивший в силу с 26 июня, могут дополнить, распространив его действие на отечественных производителей крепкого алкоголя на основе виноградного спирта. Об этом "РГ" сообщил один из соавторов закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", депутат Государственной думы от Крыма Константин Бахарев.

Бахарев сообщил, что внес в Государственную думу РФ поправки к закону "О виноградарстве и виноделии в РФ", которые в случае их принятия распространят действие нового закона на производителей отечественного коньяка, бренди и граппы.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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- Вступивший в силу закон решает вопросы только одного продукта переработки винограда - вина, - рассказал депутат. - Мы же расширяем сферу правового регулирования нашего закона, поскольку у нас, по разным экспертным оценкам, от 30 до 40 процентов площадей виноградных насаждений России и соответственно собираемого там винограда идет на производство не вина, а коньячного дистиллята.

Эта часть производимого в стране алкоголя в настоящее время регулируется 171-ФЗ "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Фактически российский коньяк сегодня приравнивается к водке. Еще на стадии обсуждения законопроекта "О виноградарстве и виноделии в РФ" многие эксперты считали такое положение дискриминирующим по отношению к отечественным производителям коньячной продукции.

- Мы этот вопрос решаем и в нашем законе прописываем понятийный аппарат, в том числе определение винных дистиллятов спиртов, бренди, виноградной водки, российского коньяка, причем, как и в случае с вином, определяем, что такой коньяк производится исключительно из российского винограда. Таким образом мы распространяем предусмотренный законом режим защиты наименований на всю продукцию из винограда, включая крепкий алкоголь, - рассказал Константин Бахарев. - Мы рассчитываем на поддержку коллег из всех фракций.

Депутат также сообщил, что поправки в закон позволят устранить все существующие сегодня терминологические несоответствия с техническим регламентом Евразийского экономического союза, а также ввести целый ряд переходных периодов продолжительностью от трех до семи лет, чтобы виноградарство и в первую очередь виноделие могли перестроить свою хозяйственную деятельность в соответствии с требованиями закона.

Закон "О виноградарстве и виноделии в РФ" был принят во втором чтении 27 декабря 2019 и вступил в силу 26 июня 2020 года. Закон впервые вводит понятие "вино России", предусматривает применение особых налоговых режимов для отечественных производителей вина, предоставление льгот по уплате земельного налога под виноградниками, бюджетных субсидий на возмещение затрат по банковским кредитам ряда других преференций.

Экономика АПК Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Госрегулирование оборота алкоголя

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