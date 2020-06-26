В Крыму продлили арест украинскому военному, нарушившему госграницу

Киевский районный суд Симферополя продлил на два месяца срок содержания под стражей военнослужащему 95-й бригады 13-го батальона Десантно-штурмовых войск Украины Евгению Добринскому, который незаконно перешел российскую границу в начале июня. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

- Ходатайство о продлении срока содержания под стражей подал старший дознаватель отдела дознания и административной практики ПУ ФСБ России по Республике Крым, - пояснили в суде. - Прокурор ходатайство поддержал и просил его удовлетворить. Обвиняемый и его адвокат просили избрать менее строгую меру пресечения - домашний арест. Но суд постановил продлить срок ареста до 1 сентября 2020 года.

Это постановление может быть обжаловано в Верховном суде РК в течение трех суток.

Напомним, в свой выходной день контрактник ВСУ Евгений Добринский пешком пришел в Россию по дамбе железнодорожных путей, что соединяет херсонское село Сиваш и крымский Джанкой. Госграницу украинец нарушил без документов и в состоянии алкогольного опьянения. С собой он пронес пакет с наркотиками растительного происхождения. Марш-бросок в Россию военнослужащий совершил после распития алкоголя с местными жителями. 3 июня он был арестован на месяц по решению суда.