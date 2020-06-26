Бывшему курганскому вице-губернатору продлили арест

По ходатайству следствия городской суд оставил в СИЗО обвиняемого в коррупции бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина до 3 августа. Напомним, ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями.

По версии следствия, бывший вице-губернатор, который одновременно занимал должность директора департамента агропромышленного комплекса региона, вступил в сговор с заместителем главы Шадринского района. Во время исполнения госпрограммы развития сельских территорий при их непосредственном участии были составлены фиктивные акты выполненных работ в пользу ООО "Мультипласт".

Подрядчик получил деньги, а объекты в селах Мальцево и Верхозино до сих пор стоят недостроенные. По оценке следствия, ущерб государству превысил 195 миллионов рублей, полагают следователи.

29 апреля Сергея Пугина задержали. Под стражей также находятся остальные фигуранты сомнительной сделки. Расследование уголовного дела продолжается.