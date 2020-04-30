Бывшего курганского замгубернатора отправили в СИЗО

Курганский городской суд удовлетворил ходатайство следственных органов и заключил на два месяца под стражу обвиняемого в коррупции бывшего первого заместителя губернатора региона Сергея Пугина, сообщили "РГ" в пресс-службе суда.

Напомним, экс-чиновнику инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями.

По версии следствия, когда он был в ранге первого заместителя губернатора и одновременно директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области в 2018-2019 годах, вместе с бывшим заместителем главы Шадринского района подписали к оплате фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика.

В селах Мальцево и Верхозино Шадринского района был запланирован ряд объектов по федеральной программе устойчивого развития сельских территорий. Но строительство не завершено, объекты до сих пор не сданы в эксплуатацию, а деньги подрядчику перечислены, часть похищена. Ущерб от действий чиновников, по оценке следствия, составляет более 195 миллионов рублей.

Накануне Сергея Пугина задержали и предъявили обвинение.

Раньше по этому делу были задержаны бывший заместитель главы Шадринского района, а также бывшие директор и начальник производственно-технического отдела подрядной организации.