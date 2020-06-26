Метеорологи рассказали о погоне за штормом и угрозе смерчей

- Сразу несколько метеорологических центров - европейский, американский и немецкий - давали примерно одинаковый прогноз: высокая вероятность формирования разрушительных шквалов и смерчей. Того, что ожидалось, на Урале не бывало последние лет десять, наверное. Конечно, хотелось увидеть все вживую, - рассказывает инициатор экспедиции Игорь Ажигов. Студента поддержал кандидат географических наук Андрей Шихов и его коллега с кафедры Андрей Тарасов. Пермяки сели в автомобиль и поехали в соседний регион.

Исследователи ожидали, что грозовой фронт начнет формироваться к западу от Екатеринбурга, где-то в районе Красноуфимска, и столице области подойдет в стадии развитого шторма. Но вышло иначе.

- Первую остановку мы сделали в районе Верхней Пышмы, потом двинулись в сторону Режа. Под слоистыми облаками стали вдруг появляться облака, похожие на рулоны. Это было странно: обычно облака-рулоны возникают в конце грозы. Уже потом я понял: это были обычные кучево-дождевые облака, только форма нестандартная. На высоте нескольких километров, был очень сильный ветер, до 150-170 километров в час, что и способствовало формированию таких странных туч, - объясняет Игорь Ажигов.

Проявить весь свой потенциал стихии не дала слоистая облачность, из-за которой температура воздуха перед фронтом оказалась на пять-шесть градусов ниже, чем прогнозировалось. В результате грозы начали формироваться на два часа позже ожидаемого срока и были менее интенсивными. Прогнозируемый супершторм не состоялся, хотя порывы ветра и достигали 25-30 метров в секунду. Кое-что интересное "охотники" все же увидели. Развитие грозы было, как говорят исследователи, взрывным, она сформировалась на пустом месте буквально за 15 минут - такое бывает крайне редко. При этом электроактивность - частота молний за единицу времени - была довольно высокая.

- Было две волны дождя с ветром, видимость падала до нуля. Первый раз наблюдал такое, - вспоминает Андрей Тарасов, огорчаясь, что не удалось увидеть смерч.

Андрей Шихов добавляет: хоть смерч увидеть не удалось (да их и не было), он не сильно разочарован - ведь даже при таком прогнозе вероятность оказаться в нужное время в нужном месте невелика.

Не адреналина ради

Погоню за штормом пермяки организовали себе не для того, чтобы пощекотать нервы. "Охотниками" двигал научный интерес.

- Угрозу возникновения смерчей в России долгое время недооценивали, - говорит Андрей Шихов. - Лишь в апреле нынешнего года коллективом авторов с нашим участием была опубликована большая научная работа "Климатология смерчей в Северной Евразии": исследования показали, что количество зафиксированных смерчей в несколько раз больше, чем считалось ранее. Впервые получены относительно объективные оценки.

Фото: Андрей Шихов

По текущим исследованиям, в год на территории нашей страны происходит до 250-350 смерчей на суше, большинство из них можно отследить по характерным вывалам леса на основе спутниковых снимков. Случаются они не только на Черноморском побережье. Большая часть из них фиксируется на европейской части России, на Урале и в Западной Сибири. Некоторые оказываются действительно разрушительными: например, в августе 2014 года стихия превратила в руины 500 домов в башкирской деревне Кариево, два человека погибли, 70 пострадали. В июне 2017 года разрушительный смерч пронесся по Курганской области, лишь чудом обошлось без жертв. В эпицентре стихии были полностью снесены четыре дома.

- Разрушительные смерчи и шквалы в России происходят, конечно, существенно реже, чем в США или в некоторых странах Европы, но все-таки они есть. По оценкам мирового научного сообщества, частота подобных природных явлений будет возрастать, у нас из-за потепления климата как минимум расширятся границы сезона возникновения подобных явлений. Нужна жизнеспособная система информирования: мы должны максимально объективно представлять масштаб и прогнозировать такие события - только так можно минимизировать ущерб, - говорит Андрей Шихов.

Наблюдение, наряду с анализом нанесенного ущерба (в том числе по спутниковым снимкам) - это надежный способ фиксации шквала или смерча. В США охотники за смерчами помогают метеослужбам их выявлять. Информация о количестве и характере смерчей и шквалов помогает совершенствовать прогнозы и, соответственно, предупреждать население.

Но в России любителей погоняться за штормами мало: и явление редкое, и условия не подходящие.

- По сравнению с другими странами, где охота на смерчи распространена, у нас больше лесных зон и намного ниже плотность дорожной сети. Кроме того, в США уже давно вся территория покрыта данными радиолокаторов, которые помогают отслеживать опасные явления погоды. В России качественные данные радиолокаторов пока доступны не везде. Например, в Свердловской области мы ориентировались на спутниковые снимки EUMETSAT (Европейской организации по эксплуатации метеоспутников) и данные пеленгации молний. Это, конечно, полезные данные, но все же они менее информативны, чем радары - рассказывает Игорь Ажигов.

Пермские метеорологи продолжают следить за прогнозами для родного края и соседних регионов и планируют при возможности продолжать подобные экспедиции, если где-то неподалеку возникнет вероятность опасного шторма или торнадо.

- Если рассматривать последние пять-десять лет, то один-два раза в год на нашей территории случаются достойные наблюдений события, - говорит Андрей Шихов. При этом он отмечает, что смерчи бывают чуть реже. Последний серьезный смерч был 10 июля прошлого года в Кушве, а до этого 13 сентября 2018 года на севере Пермского края, также несколько случаев отмечено в июне 2017 года, в частности в поселках Староуткинск и Висим.