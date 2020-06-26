В Свердловской области завели дело после разлива нефтепродуктов в лесу

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проверила опубликованную в СМИ информацию о загрязнении леса нефтепродуктами. Факт экологического ЧП подтвердился и послужил основой уголовного дела.

Напомним, разлив обнаружили жители Алапаевского района в лесу близ села Мелкозерово: черная вязкая масса растеклась под деревьями недалеко от дороги.

Почти сразу выяснилось, что разлитое вещество - это ядохимикат, которым обрабатывают промышленные емкости: им смывают остатки нефтепродуктов в цистернах, чтобы осадок не влиял на качество топлива. По идее, субстанцию потом нужно утилизировать, но поскольку процедура эта недешевая, владельцы емкостей, видимо, решили сэкономить и слить ее в лесу.

По данным надзорного ведомства, зона загрязнения составила свыше 302 квадратных метров. "По результатам лабораторного исследования выявлено превышение фонового содержания нефтепродуктов в почве в 13,3 раза, что свидетельствует о существенном загрязнении почвы", - констатирует областная прокуратура.

Министерство природных ресурсов и экологии Среднего Урала оценило ущерб от токсичной жидкости в 681 тысячу рублей.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ "Отравление, загрязнение или иная порча земли". Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Как ранее писала "РГ", пока нарушителя не нашли, ядовитое озеро ликвидируют спасатели за счет бюджета - потом эти затраты должны взыскать с виновника ЧП.