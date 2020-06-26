РФ и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сфере правовой помощи

Руководитель управления международного сотрудничества встретился с Советником по вопросам юстиции Посольства Турецкой Республики в Российской Федерации. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Помимо актуальных аспектов применения национальных законодательств в ходе исполнения международных поручений, отдельное внимание уделено расследованию ряда уголовных дел, связанных с гибелью российских туристов на турецких курортах.

В преддверии долгожданного туристического сезона Следственный комитет выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг расследования трагических инцидентов, унесших жизни несовершеннолетних россиян в летний период 2019 года.

До настоящего времени, несмотря на усилия следствия, органов прокуратуры и дипломатических ведомств, от турецкой стороны не получены материалы, необходимые для принятия законных и обоснованных решений по уголовным делам о гибели российских детей.

По словам турецкого дипломата, Турция со своей стороны прилагает возможные усилия для поддержания эффективного уровня сотрудничества, однако сложившаяся в мире эпидемиологическая ситуация существенно осложнила работу служб, задействованных в исполнении российских ходатайств. Вместе с тем дипломат подтвердил, что с момента ослабления карантинных мер в июне работа активизирована, в настоящее время задействованы все возможные ресурсы для передачи российской стороне запрошенных материалов.