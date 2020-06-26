Ростуризм опубликовал действующие ограничения по въезду в другие страны

Действующие ограничения по въезду в зарубежные страны опубликованы на сайте Ростуризма. Всего в списке 121 государство.

В частности, по данным ведомства, в США запрещено въезжать тем, кто в последние две недели посещали Китай, Иран, страны Шенгена и Великобританию с Ирландией. В списке категорий, которым въезд разрешен, указаны граждане и постоянные резиденты США, а также их близкие родственники, пассажиры с некоторыми типами виз, с доказательствами поездки по приглашению правительство США или документами, указывающими, что "пассажир освобожден от ограничения". При этом для них установлен 14-дневный карантин.

Между тем, по словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, с 1 июля инфраструктура въездного туризма начнет работу в 67 регионах России.