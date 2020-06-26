СМИ: Китай убедил Северную Корею отказаться от конфронтации с Сеулом

Недавний достаточно внезапный разворот в политике КНДР, которая после резкого нагнетания напряженности в отношении Сеула неожиданно решила "отыграть назад", дав понять, что готова не ссориться с Южной Кореей, сильно удивил многих экспертов, породив разные спекуляции. Согласно одной из версий, свою роль сыграл Пекин, который сумел убедить Пхеньян не провоцировать конфликт.

Напомним, что в последние пару недель КНДР сделала ряд жестких высказываний и угроз в адрес Южной Кореи, предлогом для чего стали запуски южнокорейскими активистами листовок в КНДР. Хотя правительство Юга оперативно отреагировало, начав мешать запускать листовки, но Север все равно продолжил нагнетать напряженность, взорвав построенный на деньги Юга межкорейский офис связи в Кэсоне. Север также пригрозил Югу разными военными действиями, включая ввод войск и вооружений на границу и прочее. Пока на Юге осмысливали этот выпад, Север вдруг сменил тактику. Ким Чен Ын заявил, что он приказал отложить реализацию военного плана, который ему предложила армия КНДР, в СМИ Севера стало меньше критики Юга, северокорейская сторона также убрала громкоговорители, которые буквально несколько дней назад установила вдоль границы.

Южнокорейские эксперты до сих пор теряются в догадках, что заставило КНДР сначала на ровном месте создать напряженность, а затем пойти на попятную. Одна из версий - действия Китая.

Как отметил южнокорейский телерадиовещательный канал Южной Кореи SBS, во время разгара угроз со стороны КНДР 16-17 июня на Гавайях состоялись переговоры высокопоставленных представителей США и Китая, где обсуждалась создавшаяся ситуация на Корейском полуострове. Одновременно в Вашингтон прилетел представитель правительства Южной Кореи Ли До Хун, который также с американцами обменялся мнениями о положении в регионе. 24 июня СМИ КНДР заявили, что Ким Чен Ын приказал отложить план своих военных.

По версии телеканала, скорее всего, Китай за это время сумел связаться с КНДР и убедил ее отказаться от дальнейших провокационных действий. Не исключено, что в ходе консультаций в форматах США-КНР и США-Южная Корея был выработан какой-то план по предоставлению помощи Северной Корее.

Не исключено, что Китай, который крайне не хочет видеть напряженность у своих границ, также успел поощрить КНДР, активизировав помощь Пхеньяну. В последние дни появились сообщения, что после долгого перерыва на китайско-северокорейской границе опять стали активно ездить грузовые автомобили с товарами. Так как внешняя торговля КНДР более чем на 90 процентов приходится на связи с КНР, то Пхеньян вполне мог и прислушаться к просьбам Пекина, в особенности если китайская сторона пообещала так или иначе помочь.

Справедливости ради надо отметить, что эта "китайская версия" муссируется в южнокорейских СМИ на уровне предположений, и пока подкрепляется лишь косвенными доказательствами, которые можно интерпретировать и иначе.